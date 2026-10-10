VIDEO: George Russell choca mientras lidera en la sprint de Singapur
Russell adelantó a Max Verstappen al inicio de una carrera sprint del Gran Premio de Singapur sobre mojado, pero abandonó por accidente en la vuelta 2.
George Russell, piloto de Mercedes, ha abandonado tras un accidente en un sprint del GP de Singapur sobre mojado, provocando la salida del coche de seguridad en la vuelta 2.
Tras un retraso provocado por un aguacero repentino, Russell tomó la delantera en una salida de carrera sobre mojado al adelantar al poleman Max Verstappen por el interior en la curva 1.
Pero Russell no disfrutó mucho tiempo de su liderato, al estrellarse en la última curva de la segunda vuelta cuando pareció perder el control sobre la línea blanca.
Russell chocó contra el muro de boxes por el interior y tuvo suerte de que no lo arrollara el tráfico que venía detrás mientras cruzaba la pista de lado, antes de detenerse en el exterior de la recta de salida-meta.
El incidente provocó la salida del coche de seguridad, con Verstappen liderando durante la neutralización por delante de Lewis Hamilton, que hizo una excelente salida desde la sexta posición, y Charles Leclerc.
Por detrás, el Aston Martin de Lance Stroll y el Cadillac de Sergio Pérez se tocaron en la curva 4, eliminando a ambos pilotos de la carrera.
Isack Hadjar, de Red Bull, y Franco Colapinto, de Alpine, también quedaron fuera de la carrera, con Hadjar pareciendo tener problemas con la unidad de potencia, mientras que Alpine no pudo explicar inicialmente la falla en el coche de Colapinto.
VIDEO: Así fue el choque de Russell mientras lideraba en Singapur
Share Or Save This Story
Últimas noticias
F1 EN VIVO: la carrera sprint del GP de Singapur de F1 2026 en Marina Bay
F1 EN VIVO: la clasificación del GP de Singapur de F1 2026 en Marina Bay
Así queda el campeonato de pilotos y constructores de F1 tras la sprint de Singapur 2026
Los resultados completos de la accidentada carrera sprint del GP de Singapur
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
Top Comments