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Fórmula 1 GP de Singapur

VIDEO: George Russell choca mientras lidera en la sprint de Singapur

Russell adelantó a Max Verstappen al inicio de una carrera sprint del Gran Premio de Singapur sobre mojado, pero abandonó por accidente en la vuelta 2.

Filip Cleeren
Filip Cleeren
Edited:
George Russell, Mercedes

George Russell, piloto de Mercedes, ha abandonado tras un accidente en un sprint del GP de Singapur sobre mojado, provocando la salida del coche de seguridad en la vuelta 2.

Tras un retraso provocado por un aguacero repentino, Russell tomó la delantera en una salida de carrera sobre mojado al adelantar al poleman Max Verstappen por el interior en la curva 1.

Pero Russell no disfrutó mucho tiempo de su liderato, al estrellarse en la última curva de la segunda vuelta cuando pareció perder el control sobre la línea blanca.

Russell chocó contra el muro de boxes por el interior y tuvo suerte de que no lo arrollara el tráfico que venía detrás mientras cruzaba la pista de lado, antes de detenerse en el exterior de la recta de salida-meta.

El incidente provocó la salida del coche de seguridad, con Verstappen liderando durante la neutralización por delante de Lewis Hamilton, que hizo una excelente salida desde la sexta posición, y Charles Leclerc.

Por detrás, el Aston Martin de Lance Stroll y el Cadillac de Sergio Pérez se tocaron en la curva 4, eliminando a ambos pilotos de la carrera.

Isack Hadjar, de Red Bull, y Franco Colapinto, de Alpine, también quedaron fuera de la carrera, con Hadjar pareciendo tener problemas con la unidad de potencia, mientras que Alpine no pudo explicar inicialmente la falla en el coche de Colapinto.

VIDEO: Así fue el choque de Russell mientras lideraba en Singapur

 

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