Verstappen gana una dramática carrera sprint en Singapur; Colapinto y Checo Pérez abandonan
Max Verstappen, con Red Bull, se impuso en una carrera sprint del GP de Singapur disputada con la pista parcialmente mojada. George Russell tuvo un accidente mientras lideraba y Norris chocó a Piastri. Franco Colapinto abandonó por una falla en su Alpine y Checo Pérez lo hizo tras un contacto con Lance Stroll.
Max Verstappen, Red Bull Racing, George Russell, Mercedes
Foto de: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images
La carrera sprint comenzó media hora después de lo previsto debido a una fuerte lluvia que afectó a una parte del circuito urbano de Marina Bay, lo que dejó un sector mojado y otro completamente seco para la salida.
Todos los pilotos arrancaron con neumáticos intermedios después de dos vueltas de formación detrás del safety car, y Russell largó mejor que Verstappen sobre una parrilla mojada para tomar el primer lugar, seguido de Hamilton, Leclerc, Piastri y Norris.
Colapinto se mantuvo 11° en el comienzo, pero luego perdió dos lugares para colocarse 13° en el clasificador, mientras que Checo Pérez fue chocado por Lance Stroll en la curva 16. El mexicano se retiró posteriormente en los pits debido a los daños en su coche.
El contacto entre Lance Stroll y Sergio Pérez en la sprint de Singapur.
Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images
El liderato de Russell duró poco, ya que el piloto de Mercedes perdió el control del coche a la salida de la última curva del circuito. Al parecer, pisó la línea blanca y salió disparado contra el muro interno antes de rebotar contra el externo, mientras el resto del pelotón lograba esquivarlo. El accidente provocó el abandono inmediato de Russell y motivó el ingreso del coche de seguridad.
Franco Colapinto e Isack Hadjar se retiraron de la carrera durante la neutralización: el piloto de Alpine se detuvo en la curva 14 con un problema que el equipo no logró identificar inicialmente, mientras que el de Red Bull reportó una falla en la unidad de potencia.
La bandera verde regresó en la vuelta 7 de las 20 previstas y Verstappen se mantuvo al frente, seguido de Hamilton y Leclerc en las primeras posiciones.
Más atrás en el clasificador, Bearman adelantó a Gasly para tomar la octava posición y el francés luego caería hasta el 11° puesto tras un incidente con Nico Hulkenberg, en una carrera que ya tenía solo 15 coches en pista tras los abandonos de Gabriel Bortoleto, por un contacto con Alex Albon, y Valtteri Bottas.
Lando Norris, McLaren
Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
Verstappen se escapó al frente de la carrera y para la vuelta 14 ya tenía casi cuatro segundos de ventaja sobre Hamilton, mientras que los McLaren de Piastri y Norris no lograban seguir el ritmo de los Ferrari.
Antonelli, por su parte, era sexto sin posibilidades de avanzar, con Lawson y Bearman completando los puestos que otorgaban puntos.
Leclerc perdió mucho ritmo en la parte final de la carrera, con los McLaren pegados a su Ferrari mientras intentaba defender la tercera posición. Hamilton, en contrapartida, marcaba el récord de vuelta de la carrera con 1m45s626 en el giro 18.
La carrera entró en la última vuelta y Norris no quiso quedarse quieto: intentó adelantar a Piastri en la curva 5, pero la maniobra terminó en un contacto entre los dos McLaren. El australiano abandonó, mientras que el británico pudo continuar para terminar octavo.
Al frente del clasificador, Verstappen se encaminó a la victoria con dos segundos y medio de ventaja sobre Hamilton, que terminó con un nuevo récord de vuelta de 1m45s457.
Leclerc llegó tercero, tres décimas por delante de Antonelli, mientras que Lawson, Bearman y Hülkenberg ocuparon del quinto al séptimo puesto.
Fórmula 1 - GP de Singapur - Carrera Sprint
|Cla
|Piloto
|#
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Km/h
|Boxes
|Puntos
|Retirada
|Chasis
|Motor
|1
|M. Verstappen Red Bull
|3
|20
|
-
|3
|8
|Red Bull
|Red Bull
|2
|L. Hamilton Ferrari
|44
|20
|
+2.591
2.591
|2.591
|3
|7
|Ferrari
|Ferrari
|3
|C. Leclerc Ferrari
|16
|20
|
+16.871
16.871
|14.280
|3
|6
|Ferrari
|Ferrari
|4
|A. Antonelli Mercedes
|12
|20
|
+17.238
17.238
|0.367
|3
|5
|Mercedes
|Mercedes
|5
|L. Lawson Racing Bulls
|30
|20
|
+20.632
20.632
|3.394
|3
|4
|RB
|Red Bull
|6
|O. Bearman Haas F1
|87
|20
|
+24.321
24.321
|3.689
|3
|3
|Haas
|Ferrari
|7
|N. Hulkenberg Audi
|27
|20
|
+27.525
27.525
|3.204
|3
|2
|Audi
|Audi
|8
|L. Norris McLaren
|1
|20
|
+28.272
28.272
|0.747
|3
|1
|McLaren
|Mercedes
|9
|P. Gasly Alpine
|10
|20
|
+36.220
36.220
|7.948
|3
|Alpine
|Mercedes
|10
|E. Ocon Haas F1
|31
|20
|
+37.640
37.640
|1.420
|3
|Haas
|Ferrari
|11
|F. Alonso Aston Martin
|14
|20
|
+50.464
50.464
|12.824
|3
|Aston Martin
|Honda
|12
|C. Sainz Williams
|55
|20
|
+52.467
52.467
|2.003
|3
|Williams
|Mercedes
|13
|A. Lindblad Racing Bulls
|41
|20
|
+55.792
55.792
|3.325
|3
|RB
|Red Bull
|14
|O. Piastri McLaren
|81
|19
|
1 Lap
|3
|McLaren
|Mercedes
|15
|A. Albon Williams
|23
|14
|
6 Laps
|5
|Williams
|Mercedes
|16
|G. Bortoleto Audi
|5
|6
|
14 Laps
|4
|Audi
|Audi
|17
|V. Bottas Cadillac
|77
|6
|
14 Laps
|4
|Cadillac
|Ferrari
|18
|F. Colapinto Alpine
|43
|2
|
18 Laps
|1
|Alpine
|Mercedes
|19
|I. Hadjar Red Bull
|6
|2
|
18 Laps
|1
|Red Bull
|Red Bull
|20
|G. Russell Mercedes
|63
|1
|
19 Laps
|Mercedes
|Mercedes
|21
|S. Pérez Cadillac
|11
|1
|
19 Laps
|1
|Cadillac
|Ferrari
|22
|L. Stroll Aston Martin
|18
|0
|
20 Laps
|Aston Martin
|Honda
|Ver los resultados completos
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