Los comisarios convocan a Norris, que justifica su choque con Piastri en Singapur

Lando Norris ha restado importancia a su colisión con Oscar Piastri en la sprint del GP de Singapur de F1, pero se arriesga a una sanción por dejar a su compañero de equipo fuera de la carrera.

En la última vuelta de la sprint de 20 vueltas, que se disputó en condiciones mixtas, Norris intentó un adelantamiento sobre Piastri por el interior de la curva 5 y golpeó la parte trasera derecha de Piastri. Los pilotos de McLaren eran cuarto y quinto en ese momento.

La colisión hizo que ambos coches trompearan, con Piastri fuera de carrera por daños significativos en la parte trasera y Norris cayendo hasta el octavo puesto en la meta. Pero Norris se arriesga a perder esa posición que da un punto, ya que ha sido citado por los comisarios de carrera de la FIA.

Norris aseguró el octavo puesto por delante de Pierre Gasly, de Alpine, por ocho segundos, por lo que una sanción de 10 segundos entregaría el último punto al francés.

"En la última vuelta, había una gran oportunidad en la curva 5, así que fui por ella", dijo Norris después. "El hueco se cerró un poco más de lo que me habría gustado y, obviamente, tuve que levantar porque el hueco se estaba cerrando, así que tuve que intentar evitar el incidente. Y obviamente aun así lo hubo.

"Pero era un hueco grande, así que fui por él. Tengo derecho a hacerlo. El resto lo revisaremos como equipo".

Piastri dijo: "Tengo que verlo. No lo vi en el vértice. Miré hacia atrás al entrar en la curva y vi que estaba a una distancia razonable para una curva así, pero lo revisaré y el equipo puede hacer lo que tenga que hacer".

Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Se entiende que el equipo no comparte la visión de Norris sobre el incidente. Más allá de la pérdida de puntos, los mecánicos de McLaren también están en una carrera contrarreloj para tener listo el coche dañado de Piastri para la clasificación, que se ha retrasado hasta las 21:30 hora local, media hora después del cronograma original.

Se entiende que Piastri necesita una caja de cambios nueva, un cambio que el equipo puede realizar sin sanción. Los equipos pudieron empezar a trabajar en sus coches después de la sprint a las 19:13 hora local, lo que da a McLaren una ventana de poco más de dos horas para tener listo el coche del australiano para la clasificación del gran premio.