Sebastien Loeb prueba el nuevo coche WRC 2027 de Project Rally One

La leyenda de los rallies Sébastien Loeb ha probado el nuevo coche de Project Rally One al Campeonato Mundial de Rally de 2027.

El nueve veces campeón del mundo se unió esta semana al preparador belga para ayudar con el desarrollo del nuevo coche de WRC de la operación, que debutará en el campeonato en la apertura de la temporada en Montecarlo en enero.

Project Rally One presentó oficialmente el mes pasado su nuevo coche, construido conforme al reglamento técnico de 2027, y espera alinear dos coches en eventos seleccionados el próximo año, empezando en Montecarlo.

Durante las pruebas de desarrollo del coche, Project Rally One utilizará hasta ocho pilotos, incluidos nombres experimentados como los ex pilotos oficiales de WRC Stephane Lefebvre, Freddy Loix y Bruno Thiry, con el recién coronado campeón europeo de rally Teemu Suninen liderando el desarrollo sobre grava. El equipo aún no ha anunciado su alineación de pilotos para 2027, pero ha insinuado que los pilotos involucrados en el desarrollo del coche probablemente estén entre los candidatos.

Loeb es el último piloto en ayudar al equipo, y la experiencia del ganador de 80 rallies del WRC resulta extremadamente útil para el equipo. El francés se ha mantenido activo en la escena de los rallies, aunque su última aparición en el WRC llegó en 2022, conduciendo un Ford Puma de M-Sport.

"Project Rally One completó dos días de pruebas en los Vosgos franceses la semana pasada. El jueves, Teemu Suninen asumió el papel de piloto de pruebas", decía un comunicado del equipo.

Project Rally One Render 01

"El equipo afrontó lluvia durante todo el día, lo que significó que se probó la configuración inicial para condiciones de mojado. El viernes, Sébastien Loeb se puso al volante. Esta vez, las condiciones meteorológicas fueron más suaves y la conducción se llevó a cabo principalmente en carreteras secas. Los comentarios de ambos pilotos fueron positivos y su contribución fue fundamental para el desarrollo del coche.

"El expediente de homologación se está redactando actualmente y se presentará al departamento técnico de la FIA antes de final de mes."