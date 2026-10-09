Racing Bulls "no tiene apuro" por decidir entre tres pilotos "fantásticos" para la F1 2027

Alan Permane, jefe de Racing Bulls, dice que la decisión sobre la alineación de pilotos de su equipo para 2027 llegará "en las próximas semanas", mientras la organización decide entre Liam Lawson y Nikola Tsolov para el último asiento.

Red Bull tiene que tomar una decisión sobre la identidad del compañero de equipo de Arvid Lindblad para 2027, ya que el debutante ha demostrado su valía durante una sólida campaña de rookie y sigue en los planes a largo plazo para un asiento en Red Bull.

Eso deja al titular Liam Lawson y al piloto reserva Nikola Tsolov, el búlgaro de 19 años que ha impresionado en F2 y es el siguiente en la fila en el programa de jóvenes pilotos de Red Bull.

Lawson se ha rehabilitado admirablemente de una etapa extremadamente breve en Red Bull Racing en 2025 y ha subido otro nivel en 2026, pese a seguir sin haber tenido el lujo de completar una temporada entera con un solo equipo. Lawson recibió una segunda oportunidad en Red Bull recientemente este año, sustituyendo al lesionado Isack Hadjar e impresionando en sus salidas con el RB22 antes de regresar a su cockpit más familiar.

Hablando el viernes en Singapur, el jefe del equipo Racing Bulls, Permane, reconoció que el equipo tenía entre manos una especie de problema de lujo con sus tres opciones "fantásticas", pero insistió en que el equipo no tenía prisa por tomar una decisión.

"Será en las próximas semanas", dijo Permane. "No tenemos prisa. Todo el mundo sabe que tenemos dos pilotos fantásticos. Tenemos un piloto fantástico en F2 en este momento y todos están ahí y listos para salir. Pero tres no caben en dos, por supuesto, y simplemente vamos a tomarnos un poco más de tiempo y asegurarnos de conseguir la pareja adecuada para el próximo año".

Nikola Tsolov, Racing Bulls Photo by: Red Bull Content Pool

Aunque Lawson aparentemente ha hecho lo suficiente por sí solo para merecer otro año en Racing Bulls, el equipo tiene que sopesarlo frente a su base fundacional de ser un banco de pruebas para el talento de cara a una eventual promoción a Red Bull Racing, por lo que ascender al emocionante favorito de F2 Tsolov para correr junto a Lindblad también podría tener sentido.

Cuando se le preguntó por sus criterios y los de la familia Red Bull, Permane respondió: "Hay muchas, muchas cosas. Supongo que en lo más alto de la lista están la velocidad y el ritmo y todo lo que conlleva.

"Estamos en una situación ligeramente única, supongo. Queremos desarrollar a pilotos jóvenes. Queremos desarrollar talento joven y, por supuesto, tenemos un ojo puesto en que progresen en el futuro. Así que no se trata solo del aquí y ahora. También se trata de lo que pueden hacer en el futuro".