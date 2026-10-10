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Fórmula 1 GP de Singapur

Alpine cambia piezas en el auto de Colapinto mientras investiga la falla en Singapur

El equipo realizará cambios en la unidad de potencia del coche del piloto argentino luego del abandono que sufrió en la carrera sprint del Gran Premio de Singapur.

Federico Faturos
Federico Faturos
Edited:
Franco Colapinto, Alpine

Franco Colapinto, Alpine

Foto de: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Franco Colapinto afrontará el resto del fin de semana de la Fórmula 1 en Singapur con cambios en su unidad de potencia tras la falla que lo afectó en la carrera sprint, pero no tendrá sanciones en la parrilla por ello.

El piloto de Alpine se retiró en los primeros compases de la competencia del sábado debido a un problema en su monoplaza que lo dejó detenido en la curva 14 mientras la carrera estaba neutralizada con el coche de seguridad por el accidente de George Russell.

Alpine informó en un primer momento que había perdido los datos y la comunicación con el coche, y que esperaba llegar al fondo de la cuestión una vez que lo recuperara al terminar la carrera sprint.

A poco menos de una hora y media del comienzo de la sesión de clasificación, que fue retrasada media hora respecto del programa original, Alpine reveló que cambiará el sistema de almacenamiento de energía en el A526 de Colapinto. Sin embargo, esto no provocará una sanción en la parrilla, ya que el componente de reemplazo forma parte del conjunto de elementos que el argentino ya tiene disponibles.

Mientras tanto, la escudería de Enstone informó que continúa investigando la falla en el coche de Colapinto, ya que todavía no logró identificar por completo la causa del problema que provocó su abandono en la carrera sprint.

Franco Colapinto y Pierre Gasly transitan lado a lado al comienzo de la carrera sprint en Singapur.

Franco Colapinto y Pierre Gasly transitan lado a lado al comienzo de la carrera sprint en Singapur.

Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Colapinto lamentó el abandono ya que consideró que fue una oportunidad perdida teniendo en cuenta que pilotos que arrancaron detrás suyo, como Oliver Bearman y Nico Hulkenberg, terminaron en los puntos en una sprint donde solo 13 coches llegaron al final.

"Sí, había una oportunidad. Nada, es una lástima", dijo Colapinto a ESPN Argentina.

"No sabemos exactamente qué es (el problema), pero nada, una lástima porque la verdad que creo que era una buena oportunidad".

"Ahora intentar arreglarlo y volver en la clasificación sin las vueltas de la sprint race, pero bueno. Ojalá hagamos un par de cambios buenos y salir para la clasificación".

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