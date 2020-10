Vettel: será difícil adelantar en Imola

Al igual que en Portugal, Ferrari logró llevar uno de sus monoplazas a la Q3, con Charles Leclerc marcando el ritmo para la casa italiana, mientras que Sebastian Vettel tuvo dificultades y quedó eliminado en la Q2.

El cuatro veces campeón del mundo arrancará desde la posición 14 en la séptima fila, donde estará acompañado por el Williams de George Russell, lo que significa que la carrera en el Autódromo Enzo y Dino Ferrari será una competencia cuesta arriba para el alemán.

Para Vettel era importante tener una clasificación que lo pusiera más adelante, en especial ante el tema de los adelantamientos.

"Será una carrera complicada. Empiezo bastante atrás y será difícil recuperar posiciones considerando lo complejo que será superar. Espero tener un buen coche en la carrera de mañana y ser capaz de administrar los neumáticos de la mejor manera posible", dijo el teutón al final de la clasificación.

Sebastian, al igual que Carlos Sainz, trató de avanzar la Q2 con los neumáticos medianos para disfrutar de una ventaja estratégica en la carrera, pero ambos pilotos de Ferrari comprendieron inmediatamente que los tiempos obtenidos con los Pirelli amarillos no serían suficientes y se vieron obligados a volver a la pista con los blandos.

Leclerc logró entrar a la Q3 con el compuesto rojo mientras que Vettel no encontró el ritmo, aunque a diferencia de otras ocasiones dijo que el resultado no reflejaba la sensación que tenía respecto al monoplaza.

"Los tiempos de vuelta no estaban a la altura. Fue una sesión de clasificación en la que me sentí bien en el coche y más cómodo. Sin embargo, no logramos hacer una diferencia en comparación con los otros y eso fue sorprendente para nosotros”.

Aunado a ello, en su último intento por avanzar, el tiempo de Vettel fue borrado luego de exceder los límites de la pista.

"Lo intenté todo el tiempo, incluso al final traté de sacar el máximo potencial del auto y tomé algunos riesgos, pero me pasé un poco de la pista y me quedé sin registro”.

Finalmente, el alemán quiso subrayar que la gestión de los neumáticos será un factor decisivo en el resultado de mañana, pero consideró que no habrá sorpresas en cuanto al número de detenciones en boxes.

"Este es un nuevo circuito para todos, también en términos de conocimiento de los neumáticos, pero creo que será una carrera bastante sencilla con una sola parada".

Galería: Imágenes de Sebastian Vettel en Imola

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 1 / 10 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 2 / 10 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 3 / 10 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 4 / 10 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 5 / 10 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 6 / 10 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 7 / 10 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari SF1000, Lance Stroll, Racing Point RP20 8 / 10 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari SF1000, Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C39, Daniil Kvyat, AlphaTauri AT01 9 / 10 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 10 / 10 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

Related video