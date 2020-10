Hamilton: "No siempre se puede conseguir la perfección"

El líder del campeonato mundial se encontraba al frente del clasificador después de la primera salida de la Q3, pero no logró mejorar tanto como Bottas en la última vuelta rápida, por lo que perdió el primer lugar por solamente 0s097.

Reflexionando sobre lo sucedido, Hamilton dijo que simplemente no consiguió enganchar las cosas en la última vuelta y a la vez elogió el esfuerzo que hizo Bottas.

"Valtteri hizo un gran trabajo y fue una vuelta bastante pobre de mí parte", dijo Hamilton. "Estas cosas pasan, no siempre se puede conseguir la perfección".

Aunque la diferencia con Bottas es pequeña, Hamilton dijo que estaba consciente de la amenaza que Max Verstappen representa para la carrera, aliado a lo difícil que será adelantar.

"Sí, son muy fuertes en sus tandas largas", dijo sobre Red Bull. "Y, lo que es desafortunado en realidad con esta pista, que es tan hermosa para conducir, es que estoy bastante seguro de que van a ver una carrera bastante aburrida mañana".

"Puedes adelantar en esta larga recta (de salida/llegada) pero es bastante estrecha, y no puedes seguir (a otro auto). Una vez que llegas a la curva 1, es un tren desde allí, no hay un solo lugar para adelantar en ningún otro sitio. Así que va a ser un desafío para los que vienen detrás".

"Pero de nuevo, como dije, el DRS dará seguramente algunas oportunidades de adelantamiento en la curva 1".

"Para nosotros, ya ves que estamos a medio décima de distancia. Pero para tener una oportunidad de adelantar, creo que la ganancia tiene que ser algo así como dos segundos de velocidad o algo para que el auto de delante tenga una oportunidad".

"Sin embargo, voy a dar todo lo que tengo mañana y cruzaré los dedos".

Con la F1 regresando a Imola por primera vez desde 2006, Hamilton dijo que la pista había sido enormemente emocionante de conducir.

"Ya no construyen pistas como esta", dijo. "No sé por qué la gente nueva no puede construir una pista como esta. Quiero decir que es un clásico: tiene la historia que ayuda".

Galería: la acción en pista en el regreso de la Formula 1 a Imola

