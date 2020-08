Vettel tras la clasificación en Silverstone: peor no podía irnos

No está siendo el fin de semana más fácil para Ferrari, pero en especial para Sebastian Vettel. Tras perderse la primera sesión de libres por un problema del refrigerador de su coche, otro contratiempo con el pedal de freno en la segunda redujo mucho su actividad en pista.

Además, reveló que en la tercera práctica del sábado por la mañana llegó otro inconveniente, y admite que no ha podido sentirse cómodo hasta ahora.

Así, no ha terminado por encontrar el ritmo y no pudo lograr el objetivo que sí lograron algunos de sus rivales, pasar a la Q3 con medios y evitar salir con blandos en la carrera.

"Obviamente no fue una buena sesión de clasificación, creo que nos faltaba ritmo, nos faltaba velocidad", dijo Vettel ante los micrófonos de Movistar + F1.

"No pudimos pasar a la Q3 con medios. Creo que la pista en la Q2 estaba peor, así que intentamos lo contrario, primero blandos y luego medios, y no fue lo ideal. En general nos faltaba velocidad, hemos tenido bastantes problemas en los dos últimos días para encontrar ritmo y sentirnos a gusto en el coche".

El tetracampeón insistió en la dificultad de lograr un buen resultado con tantos problemas durante el gran premio: "He sufrido para encontrar ritmo todo el fin de semana, hasta ahora no lo he encontrado".

De cara a la carrera, no tiene claro qué es posible hacer con el SF1000, y lamenta además llevar un compuesto que trataba de esquivar: "Saldremos con los neumáticos erróneos al final de la cola, al final de los 10 primeros, así que no será pan comido. El medio es el mejor neumático para la carrera, pero salgo con blandos, así que será una carrera ocupada".

Sin embargo, no tira la toalla y trata de ver el lado positivo: "Estoy relativamente abierto a todo, veremos qué más podemos hacer".

"Dependerá de cuánto duren los neumáticos blandos".

Por último, el #5 quiso evitar teorías de conspiraciones. Cuando le preguntaron si no tenía las mismas armas que Leclerc, que fue cuarto en clasificación, contestó: "No, no diría eso. El viernes no fue un buen día, algunas cosas no salieron bien. Pero no quiero acusar a nadie de malas intenciones. Por mi parte, no fue lo ideal, tuve muchos problemas".

"Pero estoy seguro de que el domingo será mejor. ¿Cuánto? No sé, no puedo prometer nada, pero eso sí: no puede ir mucho peor".

¿El problema es el Ferrari o las sensaciones de Vettel al volante del coche?

Vettel defiende que con tan poca actividad es complicado ir con el pie derecho, pero cree que el coche no es tan débil como pueda parecer: "He sufrido muchos problemas y en entrenamientos no pude dar vueltas claras".

"Así que sí, no es ideal, pero creo que el coche estaba bien. Me parece que probablemente sea más un tema de asegurarme que todo salga bien, por lo que veamos qué podemos hacer mañana".

¿Qué protesta antirracista habrá en el GP de Gran Bretaña?

Uno de los temas de conversación del inicio de la temporada 2020 ha sido la protesta contra el racismo que hacen los pilotos antes de cada carrera. La mayoría se arrodilla, y todos llevan una camiseta con el lema 'End racism'.

Vettel ha sido uno de los más activos en esa lucha (que lidera Lewis Hamilton), y cree que la F1 debe ayudar a una mejor organización a la hora del acto de reivindicación, y es que tras un momento organizado en el GP de Austria, las dos siguientes carreras fueron más un tema de improvisar.

Cuando le preguntaron si será más organizado en Silverstone este domingo, Vettel dijo: "Eso espero. Creo que no debería depender solo de nosotros los pilotos, porque nosotros no somos los que organizamos las carreras. Así que me parece que no es solo de nuestro interés".

"Creo que hemos tratado de seguir enviando un mensaje concreto, que estamos convencidos de que es lo correcto. Pero después de la primera carrera nos decepcionó la FIA y la FOM, porque realmente no nos ayudaron a organizar algo. Así que espero que mañana sea mejor. También tendremos un poco más de tiempo. Veremos qué pasa".

