Vertappen: no sé que sucedió, el neumático reventó repentinamente

Durante la temporada 2020, Max Verstappen ha estado en el podio en cada una de las competencias que ha terminado, y el Gran Premio de Emilia Romagna parecía su décimo top tres en la campaña.

Sus posibilidades se terminaron cuando su neumático trasero derecho estalló repentinamente en el último tercio de la competencia. El holandés de Red Bull Racing perdió el control de su monoplaza y quedó detenido en la grava. Esta situación provocó la salida del coche de seguridad que permitió a Daniel Ricciardo lograr su segundo podio del año.

Al llegar al paddock, Verstappen mostró su enojo por la situación que estaba fuera de su control.

“No sé qué sucedió, el neumático se reventó repentinamente”, dijo el holandés a la cadena Ziggo Sport.

“El coche se sentía bastante bien y de repente en la recta perdí el coche porque hubo una explosión de un neumático. No sé exactamente qué sucedió, pero cuando miré rápidamente el coche, no había nada roto, así que no lo sé. Es una pena”, agregó el piloto de la casa austriaca a la cadena Sky Sports F1.

Para Verstappen, el ritmo de carrera había sido positivo hasta antes del incidente, por lo que perder la segunda posición del podio resultaba doloroso.

Durante la competencia, el holandés arrebató a Valtteri Bottas la segunda plaza en uno de los pocos movimientos de posición con acción en pista ante las dificultades que planteó el circuito de Imola en este tema.

“Primero estaba cerca de Lewis en el arranque, y luego buscaba quedarme cerca de Bottas. Ambos entramos a boxes y yo intenté el undercut. Luego él (Bottas) tuvo daños en su coche, creo que en el piso, así que los dos perdíamos tiempo de vuelta. En esta pista es muy difícil adelantar”.

“Luego, Lewis nos adelantó a los dos y una vez que logré pasar a Bottas, nuestro ritmo era bueno”.

Verstappen explico que solo el error de Bottas en la penúltima curva del circuito le dio una esperanza de ascender al segundo, una oportunidad que él no desaprovechó.

“Esa era mi única oportunidad (de adelantarlo). Cometió un error allí unas cuantas veces antes y en esa ocasión el error fue un poco más grande que los anteriores; fue en ese momento cuando lo superé. Después de eso no había nada de qué preocuparse”.

En las tres carreras que la Fórmula 1 realizó en Italia Verstappen no sumó puntos en ninguna de ellas, por lo que para él es mejor olvidar estas actuaciones”.

“¿Deberíamos olvidarnos de esta carrera? Sí, otra vez. En tres ocasiones nos fuimos en cero de Italia y eso no es bueno. Esta pudo haber sido una carrera muy buena”.

Con información de Haydn Cobb y Ronald Vording

Galería: Las imágenes de Max Verstappen en Imola

