Verstappen: Difícil juzgar el progreso de Red Bull con el shakedown

Red Bull publicó imágenes del nuevo coche RB16B el martes antes de completar un día de filmación con Verstappen y su nuevo compañero de equipo, Sergio Pérez, en Silverstone el miércoles.

La intriga se ha visto alimentada por la decisión de Red Bull de no publicar ninguna imagen del shakedown de 100 kilómetros que realizó, ya que el equipo sólo ha difundido imágenes del RB15 con especificaciones de 2019 que también puso en pista en la jornada de ayer.

Preguntado por sus primeras impresiones sobre el coche y si se han solucionado algunos aspectos que le preocupaban del año pasado, Verstappen dijo que era difícil hacer evaluaciones firmes a partir de una prueba tan corta y con los neumáticos de demostración de Pirelli en vez de los de carrera.

"La cosa es que conducimos con neumáticos de demostración, así que nunca se sentirá como se sentirá con los neumáticos reales", dijo Verstappen. "Nunca baso muchas de mis conclusiones en esto. Es más bien querer sacar el coche, dar unas cuantas vueltas, y todo me pareció normal".

"Sólo tenemos que esperar y ver qué pasa en Bahréin una vez que tengamos los neumáticos adecuados en el coche. Sólo quería sacar el coche y conducirlo, hacer nuestros 100 kilómetros, luego todo el mundo tiene sus datos, he vuelto a subirme a un coche de Fórmula 1".

"Luego nos trasladaremos a Bahréin, donde el verdadero trabajo, por supuesto, para tratar de encontrar la configuración óptima en el coche sucederá con los neumáticos adecuados, porque con estos neumáticos de demostración, realmente no se puede leer nada".

Verstappen terminó tercero en el campeonato de pilotos del año pasado con dos victorias, incluyendo un triunfo dominante en el final de temporada de Abu Dhabi. Aunque fue un cierre fuerte que dejó a Mercedes con cierta preocupación por la amenaza que enfrentaría en 2021, Red Bull había pasado gran parte del año pasado tratando de superar los problemas de principios de la temporada con un coche difícil de conducir.

Verstappen restó importancia al hecho de que el RB16 fuera un coche difícil de conducir, diciendo que "un coche rápido nunca es súper fácil de conducir", pero señaló que aunque Red Bull hizo progresos, Mercedes había detenido su propio desarrollo muy pronto.

"Al final de la temporada, Mercedes, por supuesto, dejó de desarrollar ese coche a partir de no sé, julio, porque realmente no se pudieron ver muchas actualizaciones, y nosotros seguimos aprendiendo", dijo. "Sabemos que tuvimos algunos problemas con ese coche, y queríamos mejorarlo, y también sabíamos que las regulaciones no cambiarían mucho - el suelo cambió un poco, pero en general, el coche se mantuvo más o menos igual".

"Para nosotros era importante estar a la altura. Y, sí, vamos a ver este año si lo mejoramos aún más y mejor, y esperemos que sea más competitivo en comparación con Mercedes".