El arma en la que confía Pérez para vencer a Verstappen

El mexicano ha sido contratado como compañero de equipo del holandés este año, después de que su predecesor Alex Albon no cumpliera con las expectativas la temporada pasada.

Si bien los últimos compañeros de equipo de Verstappen -Albon y Pierre Gasly- no lograron alcanzar sus objetivos y mantener sus asientos, "Checo" Pérez cree que está mucho mejor situado para afrontar las presiones. Cree que las lecciones aprendidas a lo largo de su carrera -incluyendo una difícil campaña en McLaren en 2013- lo pondrán en mejor posición para hacer frente a todo lo que Verstappen le lance.

Cuando se le preguntó qué tan grande sería como arma su experiencia en la batalla contra Verstappen, Pérez respondió: "Creo que es bastante grande, para ser sincero".

"Estás aquí (en la F1) y cuando las cosas no van bien, la presión te golpea fuerte. Y cuando tienes experiencia y has pasado por ello antes, te hace centrarte en lo correcto".

"Técnicamente también desarrollas muchas habilidades a lo largo de tu carrera. Creo que estoy en un gran momento. La oportunidad llega en un gran momento de mi carrera y sí, va a salir bien".

Pérez no teme el reto de competir con Verstappen y cree que, con un poco de tiempo para adaptarse mejor al entorno de Red Bull, podrá demostrar plenamente lo que puede hacer.

"Tengo confianza en mis habilidades", dijo. "Sólo creo que es cuestión de tiempo que me ponga al tanto de todo, pero no veo por qué con el tiempo, y una vez que esté al tanto de todo lo que tengo que saber antes en el coche, no pueda estar a ese nivel".

También cree que él y Verstappen se complementarán bien al aportar diferentes puntos fuertes en un fin de semana de F1.

"Creo que Max, por lo que he visto, va a ser muy fuerte en la clasificación. Así que será una gran referencia en la clasificación. Mi punto fuerte es el domingo, con el ritmo de carrera. Así que creo que es una buena combinación que espero que ofrezca el máximo del coche".

Pérez no se ha guardado nada a la hora de fijarse un objetivo ambicioso este año de hacerlo mejor de lo que el nuevo RB16B ofrezca.

"Superar el rendimiento del coche. Si tenemos un coche lo suficientemente bueno como para ganar el campeonato, asegurarme de ganarlo. Si tenemos un coche que es bueno para ser segundo, asegurarnos de ganar. Hay que sobrepasar el potencial del coche", dijo el mexicano.

Galería: Sergio Pérez al volante del Red Bull RB15 en Silverstone

