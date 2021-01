Stroll: 2020 fue un año con oportunidades perdidas

Lance Stroll logró durante 2020 su primera pole position y el debut de Racing Point en lo más alto de la parrilla en el Gran Premio de Turquía. Además de eso disfrutó de dos podios exhibiendo el paso adelante que daba la escudería.

Pero aunque está satisfecho con los buenos días, todavía piensa que podría haber hecho más de no haber sido por la mala suerte y su padecimiento por COVID-19.

“Tuvimos buenos resultados: algunos cuartos puestos, un par de podios, una pole, ese fue uno de los aspectos más destacados de la temporada. Puedo decir que fue un buen año”, dijo Stroll a Motorsport.com.

“Sin embargo, creo que al mismo tiempo fue un año de oportunidades perdidas considerando el auto que teníamos. Teníamos un coche muy competitivo, pero había otros factores".

Stroll señala el hecho de que la primera mitad de la temporada fue muy fuerte para él, ya que temporalmente ascendió al lugar del mejor de los demás en la clasificación de pilotos detrás de Lewis Hamilton, Valtteri Bottas y Max Verstappen.

Pero después de un podio en el Gran Premio de Italia su campaña se descarriló por un tiempo debido a los retiros, incidentes y una ausencia, lo que se tradujo en que no logró puntos en cinco carreras.

“En la primera mitad de la temporada estaba en la cuarta posición del campeonato de pilotos, con una buena diferencia contra el resto del pelotón”, explicó.

“Luego, después de mi pinchazo en Mugello, inició una serie de baches en cuanto a conseguir puntos. Una parte de mí está un poco frustrada de que en tantas carreras, simplemente tuvimos una ausencia de puntos, y desde mi podio en Monza fue como ir un poco cuesta abajo”.

“Hubo muchas oportunidades en algunas de esas carreras. En Mugello tuve un pinchazo pero subimos al podio. Luego me contagié de COVID, me perdí una carrera por eso (Nurburgring). Hubo otras carreras desafortunadas en las que simplemente abandonamos y no obtuvimos ningún punto”.

“En la suma de todo veo una oportunidad perdida, pero en general, también fue un año muy divertido. El solo competir con un auto que ha estado al frente durante la mayor parte de la temporada lo hizo un año bueno y divertido. Eso ha sido increíble”.

