Cómo causar un gran impacto en tú única carrera de F1

El 11 de abril de 1999, Stéphane Sarrazin tomó parte en su único Gran Premio en la F1, en Interlagos con Minardi. Esa carrera podría haber marcado el comienzo de una gran trayectoria en la F1. Desafortunadamente, el día del francés terminó con un fuerte golpe contra una barrera que dejó al piloto un poco aturdido.

A pesar del prometedor estreno, nunca más recibió otra oportunidad de comenzar un gran premio. La historia habitual de alguien que no estuvo en el lugar correcto en el momento adecuado.

Sarrazin había completado una sólida carrera junior. Ganó el título francés de Fórmula Renault en 1994, y fue segundo en el campeonato de F3 en 1997. Subió a la F3000 con Apomatox en 1998, y ganó su primera carrera en Oschersleben, por delante de Nick Heidfeld.

Esa fue su única victoria de la temporada, y después de terminar sexto, se unió al equipo Gauloises Junior, una formación satélite del Prost Grand Prix, con el que también tuvo un acuerdo para realizar pruebas.

En aquellos días, los test de F1 eran abundantes, y a principios de 1999 acumuló bastantes kilómetros en Magny-Cours y Barcelona junto a los pilotos titulares, Olivier Panis y Jarno Trulli, con el chasis del año anterior.

Cuando probaba con Prost en España, recibió una llamada del director del equipo de Minardi, Cesare Fiorio. El piloto titular, Luca Badoer, había sufrido una lesión en la muñeca en un accidente durante un test en Fiorano. ¿Estaba Stéphane disponible para competir en Brasil el fin de semana siguiente?

Prost dio el visto bueno, a fin de cuentas cualquier kilometraje extra en F1 resultaría útil para su piloto de pruebas. Días después Sarrazin estaba en San Pablo.

Stephane Sarrazin, Minardi M01 Ford Photo by: Sutton Images

"Todo sucedió muy rápido", explicaba Sarrazin entonces. “Cesare Fiorio me llamó a Barcelona el jueves, donde estaba probando con Prost GP, y habló sobre eso conmigo".

“Hablé con Alain Prost y decidimos que debía venir aquí. No hubo mucho pánico, solo me dije a mí mismo que haría mi debut en la F1. Fue una buena sorpresa".

“Alain es una persona muy, muy interesante. Es muy fácil trabajar con él. Estoy muy feliz, porque él me eligió y me dio confianza, lo cual es muy importante para mí. Estoy aprendiendo mucho de él. Fue un gran piloto y director, y una muy buena persona”.

No le preocupaba la falta de preparación: “No. Creo que es muy bueno para mí, muy, muy buena experiencia. No es muy pronto", comentaba.

“He hecho 2500 kilómetros con Prost, así que tengo un poco de experiencia, y es bueno para mí hacer un Gran Premio".

"Jarno y Olivier son fantásticos conmigo, porque cuando tengo un problema hablan conmigo y me explican la solución".

Sin oportunidad de probar, Sarrazin se acopló bien al Minardi, a pesar de no estar cómodo en el auto el viernes. La lluvia no ayudó, y sufrió un trompo espectacular en la recta principal.

“Estoy contento de no haber tocado con nada y no estrellar el auto. Suerte, pero también es necesario mantener la calma. Mantuve la calma y no tuve ningún problema".

“Muchas cosas eran nuevas para mí. Lluvia, circuito, chasis, motor, equipo, muchas cosas para aprender. Interlagos es un circuito muy difícil porque gira a izquierdas y normalmente siempre se gira a la derecha.

“El cockpit es muy pequeño y yo soy bastante alto. Es difícil para mí conducir muy bien".

“Minardi es un muy buen equipo. Mis ingenieros trabajan duro, los mecánicos trabajan duro y estoy muy feliz. El chasis creo que es muy bueno, pero el problema es que el motor es viejo", señalaba.

Stephane Sarrazin, Minardi M01 Ford Photo by: Sutton Images

El sábado se encontró más cómodo en el monoplaza. Rara vez un Minardi no se clasificaba en la última fila de la parrilla, y las aspiraciones de Sarrazin se limitaban a superar a su compañero de equipo, Marc Gené.

Pero lo consiguió, metiéndole casi 0.7 segundos, aunque siendo justos el piloto español solo estaba en su segunda carrera en la F1.

"No es el problema principal, pero normalmente es bueno estar por delante del otro piloto", dijo.

“La clasificación era una experiencia nueva para mí, porque nunca la hice así: una hora, solo 12 vueltas. Estoy feliz porque fui rápido y lo hice bien, no hubo problema".

“Creo que la gente quedó sorprendida, porque no conocen mi nombre, especialmente los otros directores de la F1. Para esto, tengo que apretar".

“Mi posición en el auto no es tan mala ahora, pero ayer era muy, muy mala. Creo que esta noche haremos un nuevo asiento".

“Hice muchas vueltas, y ahora conozco el circuito, y mañana será muy interesante. Mañana creo que es un gran momento en mi vida".

Además de Gené, también superó al piloto de los Arrows, Tora Takagi. Su compañero, Pedro de la Rosa, vio anulada su mejor vuelta debido a una sanción por bandera amarilla, mientras que el BAR de Jacques Villeneuve comenzó en la parte de atrás después de una infracción con el combustible, dejando Sarrazin en una prometedora 17ª posición de 21 participantes.

Tras ganar un par de posiciones al principio, enseguida pasó al Williams de Alex Zanardi, pero luego se fue largo y perdió posiciones.

En la vuelta 32 se había hecho paso hasta la 11° plaza, cuando se salió en la curva en la recta de boxes, golpeando las protecciones de neumáticos y rebotando de nuevo en la pista.

Sin dejar de acelerar, hizo una extraña serie de donuts, antes de que el coche destrozado se detuviera.

Olivier Panis, Prost AP02 Peugeot, leads Jean Alesi, Sauber C18 Petronas, Pedro Diniz, Sauber C18 Petronas, Stephane Sarrazin, Minardi M01 Ford, Alex Zanardi, Williams FW21 Supertec Photo by: Motorsport Images Stephane Sarrazin, Minardi M01 Ford Photo by: Motorsport Images

Parecía claro que algo se había roto en el monoplaza, aunque Sarrazin no pudo explicarlo en ese momento.

"No lo sé, pero el auto se me fue en línea recta y choqué muy fuerte", justificó. “No sé qué pasó, pero está claro, algo se rompió".

“Hice un muy buen comienzo. Pasé a Zanardi, pero me fui recto. Después de eso fui muy rápido. Pasé a de la Rosa, Gené, pasé a tres autos. Estaba detrás de Villeneuve, y él se metió en boxes".

“Ha sido un choque fuerte, pero esto son las carreras. No estoy contento porque tenía un buen auto para hacer un buen resultado".

El fin de semana terminó, y con Badoer recuperado para el siguiente evento, Sarrazin sabía que tenía que volver a poner su atención en la F3000.

"Es muy importante para mí ganar el campeonato este año", dijo. “Pero será muy difícil. No sé si puedo hacerlo, pero voy a trabajar. Hay muchas opciones para el próximo año. Si puedo estar con Alain, estaré muy, muy feliz. Voy a trabajar por ello".

“La próxima semana volveré a probar el Prost. He estado probando muchas cosas de chasis, tengo tres o cuatro programas. Y después, si trabajo bien, puedo conducir en un Gran Premio".

21 años más tarde, el ex ingeniero jefe de Minardi, Gabriele Tredozi, da una visión del fascinante desempeño de Sarrazin ese fin de semana.

"Stephane era un conductor increíblemente rápido", recuerda Tredozi. “Llegó sin ninguna prueba. Nos sorprendió, estaba muy tranquilo y también era muy sólido en las decisiones del auto".

"Condujo muy bien, fue muy rápido en la carrera, y tal vez sin el choque, habría sido sexto o séptimo".

“El problema estuvo en la última curva antes de subir la cuesta de la recta, dañó el alerón delantero en el piano y perdió el ala. Es un punto muy complicado, y el piano era muy alto. Salió tratando de adelantar a otro auto, o algo así".

“Fue muy fácil verlo desde el muro. No tuvimos ningún otro problema, y ​​no consideramos que esto fuera una falla del coche, por lo que no cambiamos nada".

"No tuvimos ninguna otra oportunidad de volver a contar con él, y para mí eso fue muy negativo".

Qué pasó a partir de entonces

La temporada 1999 de Sarrazin en F3000 no salió según lo planeado, y aunque ganó en Hungría, solo terminó cuarto en el campeonato.

Mientras, el campeón y protegido de McLaren, Nick Heidfeld, se hizo con un puesto en la F1 para 2000 con Prost.

Fue un duro golpe para Sarrazin, que se quedó como piloto de pruebas de Prost, aunque solo tuvo unas pocas salidas en 2000. En un extraño giro, reemplazó a Heidfeld en el equipo satélite de McLaren en F3000, pero no funcionó y se fue antes del final de la temporada.

En 2001 todavía era oficialmente piloto de pruebas de Prost, pero apenas hizo kilómetros con un equipo que estaba en problemas y quebraría al final del año, haciendo solo una participación en F3000.

El nuevo equipo Toyota de F1 le lanzó un salvavidas en 2002, y tenía una apretada agenda de pruebas como respaldo de los titulares, Mika Salo y Allan McNish.

Sin embargo, a finales de año fue reemplazado. Tenía 27 años y el barco de F1 había zarpado.

En cambio, se embarcó en una carrera extraordinariamente diversa y exitosa, y a los 44 años, todavía sigue compitiendo.

Stephane Sarrazin and Denis Giraudet Photo by: Subaru World Rally Team

"En todas las categorías fue rápido", dice Tredozi. “Hoy en día es difícil ver a un piloto rápido en los rallies, la Fórmula E, LMP1. Para mí no es habitual en los pilotos de estos días. ¡Es como Mario Andretti!".

"Un día lo volví a ver y le dije: 'Eres increíblemente rápido en todas partes, e incluso en los rallies eres muy rápido'. Él me contestó: 'Para mí es bueno compararme en todas las categorías con tipos que tienen grandes pelotas'. Y yo le dije: '¡Stephane, tú tienes grandes pelotas!”

