Por qué Sainz no será el nuevo Barrichello de Ferrari

Tras la confirmación de que Carlos Sainz sustituirá a Sebastian Vettel en Ferrari para 2021, muchos lo han identificado como un regreso a las "viejas costumbres" del equipo italiano.

Gran parte del éxito de Ferrari a través de los años se ha logrado mientras operaba con una clara filosofía de piloto "número uno" y "número dos", mejor evidenciada por Michael Schumacher y Rubens Barrichello.

Lo mismo ocurrió con Fernando Alonso y sus compañeros de equipo, Felipe Massa y Kimi Raikkonen. El finlandés también jugó un rol de piloto dos con Vettel en sus cuatro temporadas juntos, actuando como un buen soporte para el cuatro veces campeón del mundo.

Y, aunque se esperaba que Vettel fuera el líder del equipo tras la llegada del joven Charles Leclerc el año pasado, pronto se hizo evidente que Ferrari tenía ahora dos pilotos top, ambos esforzándose por ser el que encabezara su búsqueda de victorias y títulos.

Aunque esta dinámica alterada no fue la única razón de la salida de Vettel de Maranello, fue un factor importante. Ferrari no podía permitirse el lujo de ver repetidos los incidentes en Rusia y, más grave aún, en Brasil el año pasado. Y con Leclerc ahora con un contrato a cinco años, estaba claro que él sería el hombre que llevaría a Ferrari al futuro.

La llegada de Sainz encaja con la antigua jerarquía de pilotos que Ferrari ha operado tradicionalmente. Si hubiera querido que un piloto abiertamente rápido se asociara con Leclerc para el próximo año, seguramente habría hecho de Daniel Ricciardo, quien ya demostró que puede ganar carreras, su objetivo principal, o habría hecho un mayor esfuerzo para mantener a Vettel. En su lugar, fue por un piloto de mitad de pelotón que sólo tiene un podio en su carrera en F1.

Carlos Sainz Jr., McLaren MCL34, delante Sebastian Vettel, Ferrari SF90. Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Todo apunta a Sainz siendo el número dos de Leclerc; su Barrichello, su Berger, su Bottas.

Ferrari ve la asociación Leclerc-Sainz como el comienzo de un nuevo ciclo y una nueva era en Maranello. El jefe del equipo, Mattia Binotto, dijo que estaba preparado para "un largo período, no sin dificultades", pero eliminar el dolor de cabeza de dos pilotos chocando seguramente suavizará las cosas. El equipo tiene ahora dos jóvenes pilotos planeando a largo plazo, evitando cualquier inestabilidad que pudiera venir habitualmente con un cambio de alineación. Asumiendo que Sainz está listo para cooperar con Leclerc, debería eliminar cualquier fricción y tensión que se había estado gestando anteriormente.

Christian Horner, jefe de Red Bull, habló de los problemas que conlleva tener dos pilotos que esperan ser el líder dentro del mismo equipo, seguramente basándose en la experiencia del tiempo de Ricciardo junto a Max Verstappen, este último emergiendo como el hombre alrededor del cual se construiría el futuro de la escudería de Milton Keynes.

El español lo quiere dejar claro: Sainz avisa que no firmó como N°2 en Ferrari: "Nací para ganar"

"La experiencia muestra que dos machos alfa, no tiende a salir bien", dijo Horner a Sky Sports F1. "Sebastián sigue siendo un piloto de F1 muy competitivo. No creo que sea propicio para nuestro equipo tener dos alfas".

"Estamos contentos con la alineación de pilotos que tenemos. Estoy seguro de que no le faltan opciones para avanzar, pero ha elegido que no ha funcionado para él en Ferrari."

Estamos en una posición en la que cada uno de los tres equipos top, Mercedes, Ferrari y Red Bull, parecen haber definido dónde reside el poder en sus alineaciones. Lewis Hamilton puede estar mucho más cerca del final de su carrera que Verstappen o Leclerc, lo que significa que un plan de sucesión es quizás más una consideración para Mercedes, pero sigue siendo el líder del equipo, al menos a corto plazo.

El paso de Sainz a Ferrari tiene similitudes con el ascenso del compañero de equipo de Hamilton, Valtteri Bottas. Se le ha dado una oportunidad inesperada para escapar de la parte media de la F1, subirse a un auto capaz de ganar carreras y allanar el camino para un futuro más competitivo. Puede que no sea suficiente para convertirse en campeón del mundo, especialmente con un piloto tan rápido como su compañero de equipo, pero sin duda es una mejora de sus perspectivas actuales en la parte media la F1.

Carlos Sainz Jr., McLaren Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Pero Sainz nunca ha sido un piloto para conformarse por donde está. Hubo una evidente tensión en Toro Rosso durante su temporada de novato junto a Verstappen, que fue muy alabado como el futuro del programa de F1 en Red Bull. Sainz mantuvo la cabeza gacha y realizó algunas actuaciones excelentes, siendo posiblemente el compañero de equipo más competitivo que Verstappen ha tenido hasta la fecha.

Incluso Zak Brown, el actual jefe de Sainz en McLaren, admitió que el español había superado sus expectativas.

"Hizo un mejor trabajo del que yo pensaba que iba a hacer", admitió Brown en Sky Sports F1.

"Obviamente no lo hubiéramos contratado si no pensáramos que iba a hacer un buen trabajo, pero realmente no cometió ningún error. No viste ninguno de esos errores de novato que se esperan de un piloto joven. Demostró madurez y mucho ritmo".

Por Diego Mejía: La gran carrera de Carlos Sainz que nadie vio

Brown cree que Sainz no sólo puede ganar carreras, sino también puede presionar a Leclerc en la pista.

"Creo que lo hará muy bien en Ferrari. Creo que va a darle pelea a Leclerc", dijo Brown.

"Creo que va a ser muy bueno para el molde de Ferrari. Estoy deseando verlo. Si tienen un auto ganador, creo que Carlos va a ganar carreras".

Sainz ha sido un buen jugador de equipo durante su tiempo en la F1, y no hay mejor ejemplo que durante su estancia en McLaren. Formó una relación cercana con su compañero de equipo, Lando Norris, lo que se ha convertido en una historia feliz para el equipo británico, incluso aún sin haber resurgido completamente. Una relación similar con Leclerc no sería una sorpresa, dado que son de edad y carácter similares. Es una buena noticia para los aficionados de la F1 de todo el mundo.

Contar con un buen jugador de equipo fue el principal criterio de Ferrari para encontrarle a Leclerc un nuevo compañero de equipo. Fue por esa razón que se iniciaron charlas con Sainz en el invierno europeo mientras el equipo se preparaba para la posibilidad de que Vettel se fuera.

Carlos Sainz Jr., McLaren MCL34, delante de Charles Leclerc, Ferrari SF90, y Daniel Ricciardo, Renault R.S.19. Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Está muy bien mantener las cosas de forma civilizada cuando se lucha en la parte media del pelotón, donde rara vez hay una pequeña recompensa mayor que el séptimo lugar. Pero cuando se trate de podios, victorias y posiblemente campeonatos, ¿estará Sainz dispuesto a cooperar?

Ha tenido que lidiar con estar sentado en las sombras durante gran parte de su carrera. Ascendió en las categorías formativas, siempre conocido como "Carlos Sainz Jr", dada la presencia de su padre, un bicampeón mundial de rally. El joven Carlos dijo al llegar a la F1 que esperaba algún día poder deshacerse del "Jr" de su nombre y ser conocido simplemente como "Carlos Sainz" gracias a su propio éxito.

Después de ser pasado por alto en Toro Rosso en medio del ruido por Verstappen, Sainz tuvo que lidiar con las comparaciones con Alonso como el próximo héroe español de la F1. Sainz admiró a Alonso de niño y lo conoció en el Gran Premio de España en 2005, cuando las gradas se llenaron de aficionados que vestían los colores azul y amarillo de su equipo, Renault, y de su ciudad natal, Oviedo. Incluso ante las charlas sobre un posible regreso de Alonso, Sainz será seguramente el nombre principal en caso de que la F1 visite España en 2021. La multitud se vestirá de rojo Ferrari una vez más en apoyo de Sainz, incluso si su compatriota, dos veces campeón del mundo, también estuviera en la parrilla.

Y entonces en Ferrari, donde muchos esperan que Sainz sea quien acompañe a Leclerc, en las sombras de nuevo. Pero ha demostrado una y otra vez en la F1 que no está dispuesto a aceptar percepciones o ser encasillado. Nunca ha querido ser conocido como el compañero de equipo de Verstappen, ni como compatriota de Alonso, ni siquiera como hijo de Carlos padre. Él es Carlos Sainz.

Es ese tipo de tenacidad que podría ver a Sainz llevar la lucha a Leclerc como Brown espera. Seguramente le llevará tiempo ponerse al día y adaptarse a la vida en un equipo top, pero una vez que se integre en Maranello, este espíritu de lucha visto a lo largo de su carrera hasta la fecha seguramente equipará bien a Sainz para la vida en el entorno de equipo más duro de la F1.