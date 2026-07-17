Cadillac explica porque el último sector de Spa es el dolor de cabeza de Checo Pérez

El Gran Premio de Bélgica será uno de los más complicados para el naciente proyecto de Cadillac y el director técnico de la organización, Nick Chester, admitió que el trabajo de cara a la clasificación y la carrera se enfocará en encontrar el balance en el sistema de despliegue de energía luego de que las evaluaciones aerodinámicas del nuevo alerón delantero fueron positivas.

Chester confirmó el viernes que los coches de Sergio Pérez y Valtteri Bottas contaron con la nueva pieza con la cual esperan seguir cerrando la brecha con los coches para intentar ingresar a la Q2.

"Es bastante diferente en el sentido de que la base del cambio en los endplates, los deflectores cambiaron, por lo que toda la estructura del flujo de aire alrededor es muy distinta a la del inicio de año", antes de indicar que estaban “razonablemente contentos” con el comportamiento en el MAC-26.

El dolor de cabeza con la batería y el último sector de Spa

Más allá de los elementos aerodinámicos, el mayor desafío de la jornada radicó en la entrega de la potencia híbrida del motor a lo largo de los más de siete kilómetros de Spa-Francorchamps. Chester coincidió con las valoraciones de sus pilotos respecto a la enorme variedad de mapas de motor que se están utilizando para contrarrestar las exigencias de la pista.

“Sí, definitivamente, estás viendo en toda la parrilla que los equipos hacen un despliegue diferente al entrar y salir de la curva 10. Algunos están cambiando un poco lo que hacen hacia la curva 1 en comparación con la cima de la colina. Así que hay una variedad de enfoques distintos”, analizó el directivo respecto a las estrategias de sus rivales.

Esta situación ha afectado de manera directa la puesta a punto del piloto mexicano Sergio Pérez, quien ha tenido serias dificultades para encontrar consistencia en la parte final del circuito belga. “Quizás no sean enormemente diferentes, pero hay sutilezas en lo que cada quien hace a lo largo de la vuelta. Checo dijo las mismas cosas. Ha estado tratando de asegurarse de tener suficiente despliegue en el último sector, porque eso ha sido complicado. Es algo en lo que trabajar para mañana. Pero creo que todos los equipos estarán jugando con eso esta noche”, concluyó Chester.