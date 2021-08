Ricciardo apunta a luchar por el título de F1 en 2024

El jefe del equipo, Zak Brown, dijo a principios de este mes que el equipo con sede en Woking no tendrá excusas para no estar en posición de luchar por los títulos en 2024, una vez que todas sus infraestructuras -incluyendo su nuevo túnel de viento- estén en su lugar y funcionando a plena capacidad.

"Lo que sí diré es que nos habremos puesto al día en 2024 con todas nuestras infraestructuras, más concretamente con el túnel de viento", dijo Brown. "Creo que no tendremos excusas cuando llegue la temporada 2024".

McLaren, que ha utilizado el túnel de viento de Toyota en Colonia durante casi una década, anunció en 2019 planes para construir su propio túnel, aunque la construcción -que se espera que dure unos dos años- se retrasó por la pandemia.

El contrato actual de Ricciardo con McLaren se extiende hasta 2023, pero cree que el equipo aún necesita unos años antes de poder alcanzar a los punteros de la F1.

"Entiendo que el equipo está en una gran trayectoria, pero ahora todavía hay algunos obstáculos que probablemente nos van a impedir, digamos, luchar por un campeonato durante el próximo año o dos", dijo Ricciardo.

"Pero es un poco la realidad ahora que el túnel de viento es una pieza bastante grande del rompecabezas. Podría ser la última pieza del rompecabezas para el equipo".

"Creo que yo, mirándolo ahora, lo que realmente busco es seguir construyendo sobre lo que soy ahora en los próximos dos años con McLaren, y luego espero ponerme en un lugar de excelencia para esa temporada '24'".

"Parece una locura hablar con tanta antelación. Pero sí, a veces hay que pensar así".

Ricciardo se unió a McLaren desde Renault este año, pero le ha costado adaptarse a las características del monoplaza británico y ha sido eclipsado por su compañero de equipo, Lando Norris, en lo que va de 2021.

El piloto de 32 años reconoce que ponerse al día con un nuevo equipo es un proceso que llevará tiempo, y admite que está manejando mejor la situación al haber madurado con los años.

"No me malinterpreten, ¡sin duda lo estoy intentando! ¡Quiero toda la gloria hoy! Pero supongo que la experiencia me dice que definitivamente es un proceso", dijo.

"Pero supongo que con la edad y la sabiduría, y probablemente con la madurez, llega algo más de compostura que, por ejemplo, cuando era más joven y esperaba todo del mundo y no ocurría".

"Entonces, sí, probablemente me habría enojado mucho y habría perdido la cabeza, por así decirlo".

"Por eso, estar aquí durante un tiempo me ayuda a respirar, a dar un paso atrás, a analizarlo y a entender que hay una razón por la que las cosas no van bien ahora mismo. Necesito encontrar algunas respuestas en lugar de simplemente levantar las manos y alejarme de todo".

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

El australiano ha ganado siete carreras de F1 -su última victoria fue en el GP de Mónaco de 2018 con Red Bull- y reconoce que, al no haber conducido para un equipo puntero durante casi tres años, ha tenido que adaptar su mentalidad para mantenerse plenamente motivado.

"En cierto modo tienes que cambiar un poco. No sé si es la mentalidad, los objetivos, la meta, pero tienes que crear diferentes victorias en tu mente, donde una victoria no siempre puede ser el primer lugar".

"Si nos remontamos al año pasado, una victoria en Renault era subir el coche al podio. Sabía que si era capaz de hacerlo me daría esa satisfacción".

"Así que, en última instancia, sí, nada es mejor que ganar y eso es lo que firmé cuando era joven tratando de hacer todo esto".

"Sé que sólo vas a ganar si estás en ese equipo puntero o quizá en esos cuatro coches al año. Si no lo estás, tienes que marcarte otros objetivos y mantener tus acciones altas, mantener tu motivación alta".

"Es probablemente el único deporte del mundo que tiene un porcentaje de victorias tan bajo. Como... me referiré a un deporte de equipo: el 50% de las veces estás ganando. Mientras que en la F1, no sé, mi porcentaje de victorias es probablemente del dos por ciento o algo así. Es una locura. Supongo que encuentras otras formas de disfrutarlo".