Button: "Recibí gritos en Brawn GP cuando dije que me iba a McLaren"

Button tuvo su temporada soñada en 2009 cuando se encontró con un coche superior al inicio del campeonato que le permitió ganar seis de las primeras siete carreras aquel año. Luego no volvería a subir a lo más alto del podio pero sin embargo pudo consagrarse campeón con una carrera de anticipación en el Gran Premio de Brasil.

Pese al éxito conseguido con Brawn GP –equipo que nació de las cenizas de Honda y al año siguiente fue adquirido por Mercedes- Button decidió alejarse para 2010 y firmar por la escudería McLaren.

En una entrevista con The High Performance Podcast, el británico recordó el momento en que le comunicó a su equipo la decisión que había tomado y la incómoda situación que tuvo que pasar.

"Le dije al equipo que me iría a finales de 2009. Hablé con Nick Fry, quien básicamente me gritó. Él era uno de los jefes junto a Ross Brawn en ese momento. Recuerdo entrar a su oficina a decirle que me iría y él me gritó y yo básicamente comencé a reír porque era una situación realmente incómoda. Casi que me sentí mal por él por lo agresivo que fue. Me miró y me dijo: 'por qué te ríes de mí?' Era por la situación, no lo esperaba", reveló Button.

Jenson Button, Brawn GP y Ross Brawn, Brawn GP, jefe de equipo. Photo by: XPB Images

Ross Brawn, por su parte, tuvo una reacción más amigable con Button, aunque de todos modos opinó que ir a McLaren para ser el compañero de Lewis Hamilton era una equivocación.

"'Creo que cometes un gran error al ir al lado de Lewis', me dijo Ross. Pensé: 'Esto es genial, cuanta energía positiva estoy recibiendo'. Pero me estaba yendo, yo no tenía contrato para el año siguiente y no sentía que ese fuera el lugar para mí y sí lo sentía con McLaren".

La advertencia de Brawn, sin embargo, no era del todo descabellada para Button, quien contó que él mismo quiso asegurarse cuando llegó a McLaren que el equipo sería justo con los dos pilotos.

"Antes de conocer al personal en el equipo hablé con Martin Whitmarsh y Ron Dennis y dije: 'Mi primera pregunta es: ¿Este es el equipo de Lewis? ¿Voy a tener un buen trato aquí? Porque si no es así no quiero estar aquí'. Y dijeron: 'Sí, todo será 100% igual entre los dos pilotos'. Entonces ahora puedo comenzar, conocí a todos y me sentí bien en el equipo muy rápidamente".

Jenson Button, McLaren con Lewis Hamilton, McLaren Photo by: Steven Tee / Motorsport Images