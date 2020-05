Ricciardo tuvo charlas con Ferrari antes de firmar con McLaren

Ricciardo anunció a principios de este mes que dejará Renault a fianles de 2020 para unirse a McLaren el año que viene, reemplazando a Carlos Sainz, que va a Ferrari.

Ricciardo había sido vinculado a un asiento en Ferrari después de anunciarse la salida de Sebastian Vettel para 2021, habiendo mantenido conversaciones con el equipo italiano previamente en 2018 cuando estaba en Red Bull.

El australiano ha revelado que sus conversaciones se prolongaron hasta este año cuando Ferrari consideró un reemplazo para Vettel, antes de que desde Maranello finalmente acordaran con Sainz.

"Ya ha habido discusiones desde hace algunos años, y eso continuó hasta ahora", dijo Ricciardo en una entrevista con CNN.

"No voy a negar eso, pero obviamente nunca ha llegado a buen puerto".

"Nunca he elegido sumergirme demasiado en ello. Todo el mundo dice que encajaría bien, obviamente, con mi nombre y todo el material de fondo, pero intento no quedar atrapado emocionalmente en ningún tipo de situación".

Ricciardo dijo que entendía por qué Sainz había conseguido el asiento después de la impresionante temporada 2019 del español que lo vio conseguir el primer podio de McLaren en casi seis años.

"Veo que Carlos encaja bien para el equipo. Así que no lo veo como un '¿por qué no yo?'", comentó Ricciardo.

"Carlos tuvo un muy fuerte 2019. Es un valor reconocido en este momento, y supongo que encaja bien para donde están".

Ricciardo también mantuvo conversaciones con McLaren en 2018 cuando consideró sus opciones para 2019 y más allá, antes de eventualmente firmar con Renault.

El ganador de siete grandes premios de F1 dijo que no hubo un solo momento o factor en particular que lo impulsara a dejar Renault y unirse a McLaren esta vez, diciendo que no hay una "respuesta en blanco y negro".

"No hubo ningún momento que fuera como una luz y dijera: 'Sí, eso es lo que tengo que hacer'", explicó Ricciardo.

"Del mismo modo, tampoco hubo algo que vi en McLaren, que creara eso o no hubo algo en Renault, que creara el momento de 'Tengo que seguir adelante'".

"Las discusiones con McLaren se remontan incluso a antes de 2018, y supongo que continuaron a lo largo del tiempo".

"Obviamente no es una decisión de la noche a la mañana. Supongo también que comparar los dos (equipos), no creo que sea justo".