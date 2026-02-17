Dos equipos de F1 participarán en una intrigante prueba con pista mojada en Bahréin

El proveedor de neumáticos de Fórmula 1, Pirelli, organizará su primera prueba con neumáticos de lluvia en Bahréin a finales de febrero, con McLaren y Mercedes aportando dos coches anteriores adaptados a las reglas 2026.

Al fabricante italiano se le ha instado a menudo a mejorar sus neumáticos intermedios y de lluvia extrema, pero las oportunidades constantes para probar sus compuestos en condiciones de lluvia no son fáciles de conseguir.

Eso se debe a que los lugares habituales son circuitos europeos equipados con sistemas de riego como Paul Ricard, Magny-Cours y Fiorano, pero al añadir Bahréin Pirelli puede probar sus compuestos de lluvia en un trazado que es notoriamente abrasivo y exigente con los neumáticos.

"Estamos intentando organizar una prueba de lluvia aquí en Bahréin", dijo el responsable de motorsport de Pirelli, Mario Isola, durante los test de pretemporada de F1 en Bahréin.

"Estoy muy confiado porque el circuito tiene una idea de cómo mojar todo el trazado, no con camiones cisterna sino con otro sistema [de aspersores]. Y si lo hacen correctamente, tenemos la oportunidad de probar en un circuito de alta severidad en condiciones de lluvia.

"Esto es algo que no sucede muy a menudo. Así que tenemos esta oportunidad y queremos utilizarla de la mejor manera posible. Debo decir que la gente de Bahréin siempre es muy cooperativa cuando pedimos solicitudes extrañas. Los llamé y les dije: '¿Y si planeamos una prueba de lluvia en Bahréin?' 'Sí, por supuesto que pueden. Déjennos pensarlo.'

"[No es fácil, porque] necesitamos consistencia en el nivel de agua, porque claramente el riesgo es que la inconsistencia en el nivel de agua sea más importante que la diferencia entre los prototipos."

Mario Isola, Pirelli F1 Director with Pirelli 2026 F1 tyres Photo by: Pirelli

McLaren y Mercedes estarán presentes en la prueba utilizando lo que, en la práctica, es un coche modificado similar a 2026.

Dado el cambio reglamentario integral, Pirelli tiene pocos datos reales de los coches de este año, por lo que tampoco tiene aún una dirección clara sobre si mantener la habitual división entre intermedios y lluvia extrema o avanzar hacia un único compuesto "súper intermedio".

Por eso no sería algo negativo para Pirelli si los equipos se encontraran con algo de lluvia en las primeras etapas de esta temporada, en parte para determinar si el nivel de spray generado por la generación de monoplazas de 2026 se ha reducido o no.

"Si necesitamos considerar un único diseño de banda de rodadura para condiciones de lluvia, podemos hacerlo", dijo Isola. "Pero necesitamos decidir, porque desarrollar tres productos diferentes en tres sesiones [de pruebas] —un intermedio, un lluvia extrema y un súper intermedio— no supone mucho rodaje. Así que necesitamos entender cuál es la dirección.

"En este momento nadie puede decir nada, porque no conocemos el nivel de spray. No digo que espere que llueva en una de las primeras carreras, pero podría ser interesante para nosotros obtener información de una carrera en mojado para entender un poco más ese aspecto y luego dirigir nuestro desarrollo en la dirección correcta.

"Debemos considerar que sin el difusor que lanzaba mucho spray al aire, la visibilidad probablemente sea ligeramente mejor. Además, los neumáticos son un poco más estrechos. Lanzan menos agua al aire.

"Si eso será suficiente para que el director de carrera los deje correr o no, es algo que no sé. Lo que intentamos lograr y hacer es reducir el tiempo de cruce entre el neumático de lluvia extrema y el intermedio para que los neumáticos de lluvia sean más utilizables."

Información adicional por Ronald Vording