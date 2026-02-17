Red Bull F1 pierde a su diseñador jefe antes del inicio de la F1 2026

El veterano diseñador jefe de Fórmula 1 de Red Bull, Craig Skinner, ha dejado el equipo de Milton Keynes, puede confirmar Motorsport.com.

Skinner fue una parte integral de su éxito en las últimas temporadas, cuando estableció una segunda era de dominio impulsando a Max Verstappen a cuatro títulos consecutivos de 2021 a 2024. Sin embargo, tras los rumores sobre su salida, Red Bull confirmó a Motorsport.com que Skinner ha dejado el cargo. No se cree que su salida esté relacionada con anteriores marchas de alto perfil en el equipo en los últimos años.

Graduado en ingeniería por la University of Glasgow, Skinner se unió a Red Bull al inicio de la temporada 2006, aproximadamente al mismo tiempo que la leyenda del diseño Adrian Newey, como ingeniero de CFD antes de ascender a puestos de responsabilidad dentro del departamento de aerodinámica. Tras un periodo de cuatro años como jefe de aerodinámica, Skinner se convirtió en diseñador jefe en 2022, trabajando estrechamente con Newey y el director técnico Pierre Wache.

Desde entonces, Newey se ha marchado a Aston Martin y, tras la salida del antiguo jefe de equipo Christian Horner el pasado julio, Skinner es el último miembro técnico senior en abandonar, con el director deportivo Jonathan Wheatley ahora al frente del equipo de F1 de Audi y el estratega jefe Will Courtenay trasladándose a McLaren.

Bajo la dirección del jefe de equipo Laurent Mekies, el renovado Red Bull disfrutó de un resurgimiento en la segunda mitad de 2025 y también tuvo un prometedor inicio de la pretemporada 2026. Con la asistencia de Ford, el RB22 de Red Bull cuenta con la primera unidad de potencia desarrollada internamente por el equipo, que hasta ahora ha desafiado las expectativas, recibiendo elogios por su eficiente despliegue de energía eléctrica.

Pero, aunque elogió el esfuerzo realizado por el equipo en el campus de Milton Keynes, el cuatro veces campeón del mundo Verstappen aún no ha sido un gran fan de la normativa entrante, calificando los nuevos coches como "anti-automovilismo" y "no divertidos" de conducir debido a los esfuerzos que los pilotos deben realizar para recuperar energía eléctrica.