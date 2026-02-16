Jack Doohan regresó al paddock de la Fórmula 1 durante las pruebas de pretemporada en Bahréin, esta vez vistiendo los colores de la escudería Haas tras incorporarse recientemente como piloto de reserva.

El piloto australiano disputó las primeras seis carreras de la temporada pasada con el equipo Alpine, pero fue reemplazado por Franco Colapinto a partir de la séptima ronda en Imola por falta de resultados, y luego permaneció en el equipo de Enstone como piloto de reserva hasta desvincularse oficialmente el mes pasado.

Al recordar su etapa con Alpine en un encuentro con los medios en Bahréin, entre los que estuvo Motorsport.com, Doohan valoró haber podido ser parte de la parrilla de la F1, pero señaló que el ambiente dentro del equipo le resultó difícil.

"Seis carreras, como cualquier cosa, son fantásticas en la Fórmula 1. Las disfruté muchísimo. El entorno y la atmósfera fueron complicados, (pero) aun así", dijo Doohan.

"Y lo que vino después tampoco fue ideal. Pero lo atravesamos. Aprendí muchísimo. Tengo una base más grande desde la que crecer. Y espero que cuando pueda volver a la Fórmula 1, tome todo lo que aprendí por las malas durante ese tiempo y lo ponga en práctica".

Jack Doohan durante su etapa en Alpine en la temporada 2025 de F1. Photo by: Sam Bagnall / Motorsport Images

El piloto de 23 años asegura haber encontrado una realidad diferente en Haas, ya que destacó que fue recibido "con los brazos abiertos" para esta nueva etapa.

"Es bueno tener un nuevo comienzo y también es bueno vestir nuevos colores. Los primeros días con un equipo siempre son muy acogedores, con los brazos abiertos. También implica muchas caras nuevas, muchos nombres nuevos. Por suerte, esta mañana me enviaron un PDF con una lista de todos los nombres, lo cual ayuda", comentó.

"Lo estoy disfrutando, asimilando una nueva terminología, un nuevo equipo, una nueva forma de dirigir un equipo de Fórmula 1. Toda mi experiencia anterior había sido solo con uno. Así que es una nueva aventura y es interesante aprender un tren motriz diferente y una manera distinta de gestionar el coche".

De todos modos, Doohan indicó que no se conforma con un rol como piloto de reserva y que tiene como meta volver a la parrilla de la Fórmula 1.

"Ese es el objetivo absoluto. No querría simplemente continuar siendo solo piloto de reserva. Mi objetivo es estar en la Fórmula 1 y correr en la Fórmula 1. Y se me ha dado esa plataforma para intentarlo con Haas. Así que tengo muchas ganas de tratar de hacerlo".

Doohan no volvió a competir tras su salida como titular en Alpine. Parecía encaminado a hacerlo en la Super Fórmula de Japón, pero tres accidentes durante tres días de pruebas en Suzuka en diciembre pasado con Kondo Racing y la falta de aporte presupuestario por su parte terminaron por hacer caer esa posibilidad.

Sin embargo, el australiano reveló que su futuro podría seguir en la European Le Mans Series luego de realizar pruebas en Abu Dhabi con el equipo Algarve Pro Racing.

"Estuve probando los últimos dos días en un LMP2", contó Doohan en Bahréin.

"Con la forma en que se planificaron las cosas y al poder incorporarme bastante tarde, en enero, obviamente no se han revelado demasiadas opciones para planes de carrera.

"Pero potencialmente en la ELMS, en un LMP2 y hacer Le Mans. Lo que mejor encaje mientras también paso tanto tiempo como pueda aquí", concluyó.