La parada de boxes que causó conflicto entre Vettel y Ferrari

Las aguas entre Ferrari y Sebastian Vettel están más revueltas que nunca. Por primera vez desde que viste de rojo, el piloto cuestionó las decisiones de su equipo, con la paciencia agotada tras un inicio de curso lleno de problemas en su coche.

Todo empezó en la vuelta 22, cuando pidieron a Vettel parar, y el alemán no estuvo de acuerdo. Así fue la conversación entre el #5 y su ingeniero Riccardo Adami:

-Ingeniero: "Y ahora box, Sebastian, box".

-Vettel: "Me siento bien con estos neumáticos, quiero seguir".

-Ingeniero: "Box para montar duros, box para montar duros. Por favor, confirma".

A regañadientes, Vettel entró en la calle de boxes, sabiendo que se metía en la boca del lobo que quería evitar, tratando de, sin tráfico, exprimir el poco ritmo que podía tener su SF1000.

Habían pasado 22 vueltas con el neumático duro con el que había empezado la carrera, las mismas que dio Carlos Sainz (con el que luchaba) en el primer relevo, tres más que Daniil Kvyat y cuatro menos que Max Verstappen. ¿Era lógico parar? Los otros pilotos que tenían ese compuesto C2 (duro) habían entrado en un rango similar, como aquí hemos expuesto, por lo que en ese sentido no parecía muy extraño.

Pero si nos fijamos en el ritmo de la vuelta anterior, se vuelve más difícil entender la parada. El de Ferrari había rodado en 1:32.195, 1.5 segundos más rápido que Norris, 1.2 que Gasly y Albon, y 1.4 que Raikkonen.

Entonces... ¿por qué Ferrari hizo entrar al piloto pese a que afirmaba estar bien y pese a que sus tiempos eran buenos?

Durante la carrera, tras hacer su primera parada y aparecer detrás de varios coches, Vettel acudió a la radio para protestar: "Este es el gap que no queríamos. Hablamos de esto esta mañana. Me quedaré ahí, pero sabéis que habéis fallado".

Luego, ante los medios, Binotto explicó la llamada, y aclaró la verdadera razón del pitstop en cuestión: Leclerc iba justo detrás de Vettel (a 1.5s) y querían que el monegasco no perdiera tiempo.

"Adelantamos unas pocas vueltas la primera parada de Seb, poniéndole detrás de Kimi porque sabíamos que podía recuperar fácilmente esa posición en pista y permitimos a Leclerc continuar con su remontada", explicó Binotto.

Vettel no se cortó en su protesta: "Quizás no tuvimos el valor de dejar que Charles me adelantara en pista, aunque estábamos en una estrategia diferente, y prefirieron pararme para evitarlo".

Binotto respondió: “No sacrificamos a Seb. Pensamos en ese momento que no habría supuesto ninguna diferencia que entrara un poco antes o después".

“Revisando todos los datos, si hubiéramos dejado a Seb en pista quizás podría haber optado él también a hacer una sola parada, pero no le sacrificamos. Siempre decimos que maximizar los puntos del equipo es la primera prioridad. Creo que intentamos lograrlo y no estábamos tratando de comprometer a nadie".

Se equivocaba el alemán si quería luchar rueda a rueda llevando dos estrategias diferentes. Leclerc merecía la prioridad, pero es cierto que una orden de equipo bastaba para no entorpecer al #16, como otras veces han hecho los de Maranello. Entonces, ¿por qué Ferrari prefirió adelantar la parada en lugar de pedir a Vettel que dejara pasar a su compañero? ¿Temían que no hiciera caso?

Vettel se mostró incluso más crítico con la segunda parada, que llegó tras solo 11 vueltas con el segundo juego de duros. Fue el segundo stint más corto de la carrera con esos neumáticos, con los que por ejemplo Hamilton llegó a dar 27 vueltas y Raikkonen 26.

"También montamos el duro, que solo utilizamos unas 10 vueltas [en realidad fueron 11]. Así que no tuvo ningún sentido. Quiero decir, ¿por qué poner el duro para 10 vueltas y luego el medio para otras 20? Me quedé sin neumático en la parte final".

Binotto pasó al contraataque y afirmó que a Vettel le había perjudicado más su trompo de la curva 1 que la estrategia del equipo, y es innegable que el error del piloto obligó a remontar (se puso último) y a partir de ahí todo fue cuesta arriba.

Sin embargo, los datos de la vuelta 21 demuestran que los neumáticos no habían quedado tan dañados en ese trompo como pudiera parecer y, siendo totalmente cierto que el error le metió en tráfico, logró avanzar y luego fue su escudería la que le situó justo tras Kvyat, Sainz y Raikkonen.

Es demasiado arriesgado para los medios de comunicación hablar de teorías de conspiración pero, aunque cada equipo es dueño de sus actos y su destino, y pueden actuar como consideren, a Vettel se le acumulan los hechos para estar lleno de sospechas.

