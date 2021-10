Mercedes modifica sus coches para evitar una "masacre" con los baches de Austin

Wolff dijo que el equipo estaba obligado a tomar medidas para no "masacrar" sus coches después de que golpearan y tocaran a fondo con los baches de la pista durante los entrenamientos del viernes.

Una situación similar se produjo en su rival Red Bull Racing, donde el coche de Max Verstappen sufrió de un alerón agrietado.

Con el permiso de la FIA, el equipo de Milton Keynes pudo reforzar las piezas de sus dos coches antes de la sesión de clasificación del sábado.

“Lo que sucedía es que el coche estaba tocando el fondo con bastante fuerza, y eso rompe el coche", dijo Wolff. "Así que tomamos algunas medidas paliativas para no romperlo, o masacrarlo tan fuerte, con el objetivo de que sobreviva a la carrera”.

“Definitivamente compromete el ir más rápido en la pista, pero quizás es una necesidad para terminarla”.

En la sesión de clasificación del sábado, Lewis Hamilton fue superado por Verstappen en la lucha por la pole, mientras que su compañero de equipo Valtteri Bottas sólo fue cuarto. El finlandés arrastra una sanción de cinco puestos por un cambio de motor de combustión, y saldrá el domingo desde la novena posición.

Wolff admitió que Mercedes había dado un paso atrás en comparación con su principal rival, aunque insinuó que los cambios en los coches habían afectado el rendimiento de los monoplazas e insistió en que el equipo no había llegado a una conclusión sobre el motivo de esto.

"Bueno, todavía no lo hemos conseguimos. Perdimos rendimiento del viernes a la calificación, rendimiento relativo. Todavía no sabemos dónde lo hemos dejado y aún no tenemos las explicaciones adecuadas, pero está claro que no hemos cumplido nuestras expectativas".

Sin embargo, dijo que, como en otras ocasiones este año, la fortuna podría sonreír de otra manera el día de la carrera.

"Si nos fijamos en la imagen de rendimiento puro, ambos Red Bull parecen muy fuertes, y probablemente sobre el papel, son los coches que están por delante”.

"Pero hemos visto muchos domingos que tomaron una dirección muy diferente debido al escenario de la arrancada o los abandonos, y por eso el domingo todo vale”.

"Y aunque tiendo a decir siempre que el resultado de la clasificación es el resultado en la carrera, gracias a Dios no es el caso, y mañana aún podemos conquistar nuevos territorios. Espero que Valtteri vuelva al frente de la parrilla”.