"Es cuestión de tiempo": Checo Pérez advierte peligro de accidente grave en F1
Sergio Pérez señaló que los problemas de la arrancada, consecuencia de los nuevos motores, pronto podrían ocasionar un accidente de grandes consecuencias.
Sergio Pérez, Cadillac Racing
Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
La arrancada del Gran Premio de Australia exhibió un problema con los sistemas de arranque de las nuevas normativas técnicas de la Fórmula 1, esto cuando el argentino Franco Colapinto tuvo que hacer uso de su pericia para evitar un fuerte choque con el Racing Bull de Liam Lawson; sin embargo, para Sergio Pérez las nuevas regulaciones están al límite de la seguridad.
Colapinto, Alpine, logró esquivar al coche de Lawson luego de que el neozelandés tuvo una arrancada complicada sin poder avanzar. En cambio, el argentino tuvo una salida veloz que lo puso detrás del Racing Bulls en tan solo unos segundos antes de generar la escena viral.
Para Sergio Pérez, la diferencia de velocidades en el nuevo sistema de arranque pronto podrían traer un accidente, por lo que es
“Es una pena. Es una pena lo que digo, pero es solo cuestión de tiempo antes de que ocurra un accidente grave”, explicó el mexicano señalando que los pilotos no tienen el control total en este nuevo reglamento de una arrancada lenta como sucedió en el caso de Lawson.
“Estas unidades de potencia son muy difíciles de arrancar. Puedes tener una buena o mala salida por muchísimos factores. Se te puede activar el anti-stall, como le pasó a Lawson, y eso puede ser muy, muy peligroso, porque las velocidades que alcanzas en dos o tres segundos son extremas”.
Promo App
Pérez fue cuestionado sobre cuál era la sensación de velocidad que tenía en Australia cuando tras el arranque alcanzó la línea de meta, la posición donde estaba el poleman, a lo que respondió: “masiva, mucho más rápida”, esto en comparativa con las arrancadas de años pasados y agregó que es mucho más fácil llegar a altas velocidades.
Ante esto, Checo Pérez indicó que las complicaciones provienen de los nuevos motores. “Es difícil, porque no sé qué se puede hacer al respecto. Simplemente, estos motores nuevos son muy complicados de arrancar”, indicó el mexicano.
Share Or Save This Story
Cómo Checo Pérez convenció a Cadillac del valor de la experiencia en la F1
Checo Pérez no ha vuelto a encontrar la misma F1 de antes: "Es demasiado artificial"
De "artificial" a "impresionante": lo que piensan los pilotos de las reglas F1 2026
"La luna de miel ha terminado": Checo Pérez exige evolución a Cadillac tras Australia
FIA explica por qué la defensa de Checo Pérez ante Lawson fue legal en Australia
Lawson critica agresividad de Checo Pérez en Australia y el mexicano le responde
Últimas noticias
Lawson elogia la salvada de Colapinto: "Estaba seguro de que me iba a golpear"
Ferrari utilizará un alerón trasero rotatorio en el GP de China de F1
Aston Martin corta las preguntas sobre las baterías de Honda en el GP de China de F1
Max Verstappen tiene pensamientos "contradictorios" sobre su retiro de la F1
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
Top Comments