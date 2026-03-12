Ir al contenido principal

Fórmula 1 GP de Australia

Max Verstappen tiene pensamientos "contradictorios" sobre su retiro de la F1

El cuatro veces campeón del mundo siente un fuerte rechazo hacia el nuevo reglamento de la F1 y, en cambio, disfruta más las carreras de GT3.

Ed Hardy
Publicado:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen está atravesando pensamientos contradictorios sobre si retirarse de la Fórmula 1, confirmando que "no quiero irme", pero que se está divirtiendo más con sus proyectos en las carreras de resistencia.

El cuatro veces campeón del mundo ha sido durante mucho tiempo un gran crítico de la renovación reglamentaria de la F1 para 2026, que depende más de la energía eléctrica, lo que significa que la recuperación de batería tendrá un papel mayor en los grandes premios.

Esto llevó a Verstappen a calificarla de "anti-automovilismo" y de "Fórmula E con esteroides", agregando que podría empujarlo a alejarse de la F1 al final de su contrato actual, que expira en 2028, al menos dos años antes del próximo cambio de reglamento.

El piloto de 28 años, en cambio, disfruta más las carreras de resistencia y tiene previsto disputar las 24 Horas de Nürburgring en mayo, siete meses después de su victoria en la NLS allí, y además es propietario de un equipo en el GT World Challenge Europe.

"No quiero irme", dijo el piloto de Red Bull antes del Gran Premio de China de este fin de semana. "Seguro que me gustaría tener un poco más de tiempo y divertirme un poco más, pero también estoy haciendo otras cosas que son muy divertidas.

También lee:

"Puedo correr en el Nordschleife. Espero que, en los próximos años, pueda hacer Spa, Le Mans, así que estoy combinando cosas para encontrar otras que también me resulten realmente divertidas. Por supuesto, mi equipo también, así que al mismo tiempo tengo muchas distracciones.

"Distracciones positivas, las llamaría. Pero al mismo tiempo es un poco contradictorio, porque realmente no disfruto el auto, aunque sí disfruto trabajar con toda la gente del equipo y también con el departamento de motores.

"Así que no, no quiero irme. Pero también espero, por supuesto, que mejore, y sé que he tenido conversaciones con la F1 y la FIA y creo que estamos trabajando hacia algo y ojalá eso mejore todo".

Verstappen Racing Mercedes AMG GT3

Verstappen Racing Mercedes AMG GT3

Photo by: Mercedes-Benz

Sin embargo, que Verstappen ponga en duda su futuro no es nada nuevo, ya que a menudo ha dicho que no seguirá corriendo hasta los 40 años como Fernando Alonso y Lewis Hamilton, especialmente porque rompió récords al llegar a la F1 con solo 17 años.

Cuando se le preguntó más sobre sus incursiones en las carreras de resistencia, dijo: "Es un ambiente un poco diferente en el que estás en el paddock, diría.

"Probablemente soy un poco más de la vieja escuela, menos político, lo cual probablemente disfruto un poco más. Probablemente puedo ser un poco más yo mismo.

"Así que sí, eso es lo que disfruto. Además, por supuesto, estas carreras, como todas las grandes de resistencia, que quiero hacer. Es algo que también, cuando era chico, mi padre estaba haciendo".

El padre de Verstappen, Jos, ganó el título LMP2 de la Le Mans Series 2008, el año en que también logró una victoria de clase en la carrera de 24 horas, terminando décimo en la general.

Max agregó: "No necesito ser solo un piloto de Fórmula 1. También puedo hacer otras cosas y ya he logrado todo lo que quería lograr. Por eso quiero explorar otras cosas. Y no quiero hacerlas cuando tenga 40 años. Creo que esta es la edad perfecta para hacerlo".

Las fotos del jueves del GP de China de F1 2026

Lewis Hamilton, Ferrari

GP de China de F1 - Las fotos del jueves
Frederic Vasseur, Ferrari

GP de China de F1 - Las fotos del jueves
Lewis Hamilton, Ferrari

GP de China de F1 - Las fotos del jueves
Pierre Gasly, Alpine

GP de China de F1 - Las fotos del jueves
Gabriel Bortoleto, equipo Audi F1

GP de China de F1 - Las fotos del jueves
Charles Leclerc, Ferrari, Alexandra Leclerc

GP de China de F1 - Las fotos del jueves
Lando Norris, McLaren

GP de China de F1 - Las fotos del jueves
Nico Hulkenberg, equipo Audi F1

GP de China de F1 - Las fotos del jueves
Nico Hulkenberg, equipo Audi F1, Gabriel Bortoleto, equipo Audi F1

GP de China de F1 - Las fotos del jueves
Pierre Gasly, Alpine

GP de China de F1 - Las fotos del jueves
Valtteri Bottas, Cadillac Racing

GP de China de F1 - Las fotos del jueves
Max Verstappen, Red Bull Racing

GP de China de F1 - Las fotos del jueves
Charles Leclerc, Ferrari

GP de China de F1 - Las fotos del jueves
Liam Lawson, Racing Bulls, Arvid Lindblad, Racing Bulls

GP de China de F1 - Las fotos del jueves
Max Verstappen, Red Bull Racing

GP de China de F1 - Las fotos del jueves
Stefano Domenicali, director ejecutivo del Grupo Fórmula Uno

GP de China de F1 - Las fotos del jueves
Isack Hadjar, Red Bull Racing

GP de China de F1 - Las fotos del jueves
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

GP de China de F1 - Las fotos del jueves
Lance Stroll, Aston Martin Racing

GP de China de F1 - Las fotos del jueves
Lando Norris, McLaren

GP de China de F1 - Las fotos del jueves
Pierre Gasly, Alpine

GP de China de F1 - Las fotos del jueves
Franco Colapinto, Alpine

GP de China de F1 - Las fotos del jueves
Sergio Pérez, Cadillac Racing, Valtteri Bottas, Cadillac Racing

GP de China de F1 - Las fotos del jueves
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

GP de China de F1 - Las fotos del jueves
Oliver Bearman, equipo Haas F1

GP de China de F1 - Las fotos del jueves
Lewis Hamilton, Ferrari

GP de China de F1 - Las fotos del jueves
Arvid Lindblad, Racing Bulls

GP de China de F1 - Las fotos del jueves
Frederic Vasseur, Ferrari

GP de China de F1 - Las fotos del jueves
Sergio Pérez, Cadillac Racing

GP de China de F1 - Las fotos del jueves
Oliver Bearman, equipo Haas F1

GP de China de F1 - Las fotos del jueves
Carlos Sainz, Williams

GP de China de F1 - Las fotos del jueves
Isack Hadjar, Red Bull Racing

GP de China de F1 - Las fotos del jueves
Charles Leclerc, Ferrari

GP de China de F1 - Las fotos del jueves
Nico Hulkenberg, equipo Audi F1

GP de China de F1 - Las fotos del jueves
Isack Hadjar, Red Bull Racing

GP de China de F1 - Las fotos del jueves
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

GP de China de F1 - Las fotos del jueves
Stefano Domenicali, director ejecutivo del Grupo Fórmula Uno

GP de China de F1 - Las fotos del jueves
Pierre Gasly, Alpine

GP de China de F1 - Las fotos del jueves
Alexander Albon, Williams

GP de China de F1 - Las fotos del jueves
Isack Hadjar, Red Bull Racing

GP de China de F1 - Las fotos del jueves
Max Verstappen, Red Bull Racing

GP de China de F1 - Las fotos del jueves
Lance Stroll, Aston Martin Racing

GP de China de F1 - Las fotos del jueves
Alexandra Leclerc

GP de China de F1 - Las fotos del jueves
Sergio Pérez, Cadillac Racing

GP de China de F1 - Las fotos del jueves
Nico Hulkenberg, equipo Audi F1

GP de China de F1 - Las fotos del jueves
Max Verstappen, Red Bull Racing

GP de China de F1 - Las fotos del jueves
Arvid Lindblad, Racing Bulls

GP de China de F1 - Las fotos del jueves
Fórmula 1
47

Artículo previo "Es cuestión de tiempo": Checo Pérez advierte peligro de accidente grave en F1

