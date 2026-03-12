"¿Por qué no debería haber buenas noticias?"

Mientras el director de operaciones en pista de Aston Martin, Mike Krack, daba la bienvenida a los medios en el paddock de la Fórmula 1 en Shanghái, su comentario inicial en tono irónico marcó el tono de la conversación que siguió.

Quedaba mucho por explicar para Krack junto al director general en pista de Honda, Shintaro Orihara, después de que Fernando Alonso abandonara el Gran Premio de Australia que abrió la temporada el fin de semana pasado, mientras que Lance Stroll terminó a 15 vueltas y, por lo tanto, no fue clasificado.

Los problemas de Aston Martin provienen de su nuevo socio de motores; vibraciones debilitantes del motor de combustión interna dañaron todas las baterías en las pruebas, mientras que también impidieron que los pilotos completaran una distancia de carrera de manera completa, ya que temían "daño permanente en los nervios" de sus manos, dijo el jefe del equipo, Adrian Newey.

En la carrera de Melbourne, Alonso realizó un stint de 13 vueltas seguido de una pausa de 16 minutos y luego una tanda de ocho vueltas; Stroll completó 34 vueltas seguidas y luego otras nueve después de pasar 18 minutos en el garaje.

Lance Stroll, Aston Martin Racing Photo by: William West / AFP via Getty Images

No ha habido mucho tiempo para reaccionar, ya que el Gran Premio de China se disputa este fin de semana, pero según Honda la situación está mejorando.

"Hemos encontrado algunos progresos en la situación de las vibraciones, y seguimos trabajando duro para reducirlas", dijo Orihara. "Aun así, la fiabilidad es nuestro punto desafiante a mejorar. Así que seguimos trabajando duro en diálogo con Aston Martin y hemos encontrado algo, otra contramedida, así que quizá podamos probar algo.

"También hemos acumulado kilometraje en la carrera, así que aprendimos algo del evento de carrera en cuanto a la manejabilidad y también la gestión de la energía. Así que implementamos ese aprendizaje en nuestro sistema de simulación".

Dado que las piezas de repuesto han sido un problema, Honda ha estado restaurando las únicas dos baterías que estaban disponibles en Melbourne.

"Estamos intentando reparar la batería", dijo Orihara. "Hemos visto algunos buenos progresos en términos de reparación. No puedo decir detalles, pero seguimos trabajando duro para reparar la batería. Así que quizá podamos repararla, porque ese problema de la batería no está relacionado con la vibración, solo con pequeñas cosas dentro de la batería".

Lance Stroll, Aston Martin Racing Photo by: Marcel van Dorst / EYE4images / NurPhoto via Getty Images

Sin embargo, cuando se les preguntó cuántas baterías tenían Aston Martin y Honda a su disposición para el fin de semana del Gran Premio de China, tanto Krack como Orihara se mostraron evasivos.

"No podemos decir el número exacto, pero seguimos intentando reparar la batería para tener más repuestos. Pero, lo siento, no puedo decir el número", dijo inicialmente el japonés.

Se les insistió si había más baterías que en Melbourne, independientemente del número exacto; Krack respondió: "Creo que no deberíamos... ¿Cuál es el sentido de seguir hablando del número de baterías? No creo que sea algo en lo que debamos insistir, insistir e insistir. Tenemos una situación que se hizo pública en Melbourne, y no creo que debamos continuar con esta discusión sobre el número de baterías, si me permiten".

Motorsport.com entiende que Honda tiene tres baterías en Shanghái, es decir, una de repuesto.

Luego se les preguntó cuán saludables estaban las baterías de Melbourne; también se les plantearon los comentarios de Newey sobre haberse enterado recién en noviembre pasado de la complicada situación de personal de Honda.

"También quiero centrarme en el lado técnico en este encuentro. ¿Está bien para ustedes?", respondió simplemente Orihara.

En lo que respecta a las vibraciones que han sufrido los pilotos, ese no ha sido el foco de Honda, ya que el fabricante ha priorizado la fiabilidad real de su unidad de potencia.

Ambos pilotos se han mostrado comprensiblemente desanimados, con Stroll afirmando que las vibraciones eran como "electrocutarte en una silla"; para empeorar la situación, el coche también sufre una grave falta de rendimiento. Alonso estuvo a dos segundos y medio del ritmo en la Q1; solo los Cadillac fueron más lentos.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Photo by: Paul Crock / AFP via Getty Images

Sin embargo, Krack ha sido comprensivo con el desánimo de sus pilotos. "Saben, es una situación difícil, obviamente", dijo el luxemburgués. "Nadie quiere estar en esa posición, pero los pilotos son parte del equipo, igual que nosotros, y estamos en esto juntos. Así que tenemos que intentar encontrar maneras de trabajar juntos.

"A veces es más emocional, a veces es más constructivo, y hay que entender que los pilotos están en una situación única porque tienen que hacer lo que nosotros hacemos aquí todo el tiempo. Después de cada sesión tienen que responder preguntas, y tienen que responder preguntas que son realmente difíciles para ellos. Y a menudo no tienen una solución o no tienen la respuesta correcta para dar. Así que creo que su nivel de frustración es comprensiblemente un poco más alto".

Ahora, ¿a qué puede aspirar Aston Martin este fin de semana? ¿Terminar la carrera es un objetivo realista por ahora?

"Cada vuelta que haces es importante", insistió Krack. "Cuando vas a correr, ese tiene que ser el primer objetivo. Así que lo intentaremos.

"Creo que con los pasos que hemos dado, con otros pasos que vamos a intentar este fin de semana, eso nos acercará a lograrlo, y ese será obviamente el objetivo".

Información adicional por Filip Cleeren

