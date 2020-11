Magnussen temió causar un accidente con los líderes en Turquía

Magnussen tuvo problemas con la visibilidad trasera debido a la suciedad en sus espejos, y le preocupaba interponerse en el camino de los coches más rápidos y posiblemente provocar un incidente.

Su ingeniero le dio información detallada durante la carrera sobre el tráfico que se aproximaba, como suele ocurrir en una sesión de práctica o de clasificación, cuando existe la amenaza de una sanción por bloquear a otro competidor.

El danés corrió durante un tiempo cerca de los puntos, pero luego perdió mucho tiempo en los boxes cuando se le dijo que se detuviera después de una supuesta salida insegura de su parada en pits, y el coche tuvo que ser llevado de vuelta a su box, donde le colocaron neumáticos nuevos antes de que pudiera regresar a la pista.

Después de que el retraso en los pits lo pusiera al frente de los autos más rápidos, su frustración sobre el tema de la visibilidad aumentó, afirmando más de una vez a su equipo que era "peligroso".

En un momento dado, Magnussen dijo: "¿Me has estado escuchando? No puedo ver nada", antes de agregar: "Amigo, no puedo ver una mierda..."

Cuando su ingeniero dijo que entendía, Magnussen respondió: "Alguien ahí no lo entiende".

El equipo lo mantuvo en la carrera por la posibilidad de avanzar lugares si otros se retiraban, y porque su buen ritmo significó que durante un largo rato nadie se le acercaba.

Sin embargo, con Lando Norris listo para alcanzarlo, fue llamado a los pits para retirarse en la penúltima vuelta. Se clasificó 17°, tres vueltas por debajo del ganador, Lewis Hamilton.

"La dificultad era que no podía ver la parte de atrás, debido a los espejos", dijo Steiner. "Creo que estaban sucios y con todo el spray no se puede ver nada en la parte trasera".

"Y estar en el medio con banderas azules es muy difícil si no se ve en la parte trasera, y él no quería perjudicar a la carrera de nadie o hacer algo que luego se considera que ha hecho algo malo".

"Empezó a decir eso a unas 12 vueltas del final. Y en una carrera como esta nunca sabes si en la parte delantera hay un caos en un grupo de cinco o seis coches".

"De repente puedes recuperar la vuelta y es como una decisión difícil porque entonces te ves realmente estúpido si retiras un coche. Y él era rápido".

"Una vez que el grupo de los líderes pasó, con (Lance) Stroll él estaba bastante bien en control. Monitoreamos el tiempo y dijimos que nadie vendría durante diez segundos por lo menos, y él mantuvo los diez segundos arriba".

"Así que decidimos mantenerlo ahí fuera, y el coche iba bien. Quiero decir, las posibilidades de una oportunidad eran muy pequeñas, pero no puedes simplemente rendirte".

"Y entendíamos que estaba luchando, pero también sabíamos que por un tiempo nadie vendría detrás de él. Así que seguimos adelante. Y seguro que para él era frustrante".

"Pero hablamos con él después y le explicamos la situación. En estas carreras el caos ocurre en un grupo de seis coches, abandonan todos y de repente estás en una posición diferente y empiezas de nuevo".

Related video