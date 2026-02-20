Lawson revela la actitud de Ricciardo cuando tomó su lugar: "Nunca dijo una mala palabra"

Liam Lawson ha detallado el conflicto interno que sintió cuando fue elegido para reemplazar a Daniel Ricciardo en Racing Bulls tras una serie de resultados decepcionantes del piloto australiano en la temporada 2024.

Sin embargo, Lawson hizo su debut en Fórmula 1 en el Gran Premio de los Países Bajos 2023, reemplazando a un Ricciardo lesionado después de que un accidente le fracturara la muñeca. El equipo, denominado AlphaTauri en ese momento, celebró cuando sumó sus primeros puntos en Singapur, donde terminó noveno.

"Daniel chocó", contó Lawson en el podcast Gypsy Tales, recordando el momento en que recibió la llamada para conducir con el equipo hermano de Red Bull. "Lo veo salir del auto y veo que no está bien. Estoy parado en el garaje de Red Bull Racing porque en ese momento estaba haciendo más trabajo como piloto reserva para ellos.

"Diez minutos antes del final de la sesión recibo un mensaje de AlphaTauri: 'Necesitás estar en el garaje justo después de la sesión'.

"Sabía exactamente lo que era y no podía asimilarlo: si esto está pasando, es la P3, es una sesión, llueve todo el fin de semana, es Zandvoort. Empecé a pensar, de todas las carreras… luego me dije: 'No, Liam, habría deseado esto más que cualquier otra cosa'. No puedo quejarme del circuito en el que voy a correr."

El neozelandés continuó, añadiendo que "bastantes personas no querían —y lo entiendo— que un novato se subiera en Zandvoort en esas circunstancias".

Sabiendo que Ricciardo estaba lesionado en ese momento, se dio cuenta de que o bien recibiría la llamada, o el equipo había elegido a otra persona para conducir.

"Entonces, si no me decían que yo iba a correr, era porque estaban decidiendo quién iba a correr", dijo. "Encontré a Helmut [Marko] hablando con Franz [Tost] en Red Bull. Me miró y dijo: '¿Estás listo?'. Dije: 'Sí'. Ese fue el final de la conversación. Me fui pensando: 'Dios mío, amigo'".

Daniel Ricciardo, McLaren Photo by: Clive Mason / Getty Images

El año siguiente lo vio reemplazar a Ricciardo a partir del Gran Premio de Estados Unidos en adelante. Y aunque el australiano sigue vinculado a la F1 a través de Ford Racing, desde entonces confirmó su retiro como piloto en el campeonato.

Los dos pilotos eran cercanos, con Ricciardo siendo "tan bueno" con Lawson mientras luchaba por un asiento en la parrilla.

"Esa es la cuestión de este deporte: entrás reemplazando a alguien. Especialmente a alguien como Daniel, que fue tan bueno conmigo durante todo esto", dijo.

Incluso cuando Lawson reemplazó al favorito de los aficionados, Ricciardo lo apoyó por completo.

"Durante todo esto nunca dijo una mala palabra y siempre fue bueno conmigo. Eso muestra el tipo de persona que es."

El ahora piloto de Racing Bulls admitió que no estaba seguro de cómo reaccionaría Ricciardo con él después de que tomara su asiento.

"Fui allí sin saber si pensaba que yo era el peor tipo del mundo. De inmediato habló conmigo y dijo: 'Quiero que sepas que no hay nada en tu contra en todo esto. Sé que no tiene nada que ver contigo y que es completamente independiente de eso'.

"Desde entonces, cada vez que lo llamé para pedirle consejo ha sido completamente abierto y me ha dado consejos sobre todo lo que le pregunté en los últimos años."