Honda reconoce problemas y Aston Martin debe limitar su tiempo en pista en Bahréin

Nada va bien en Aston Martin… y sobre todo en Honda. Mientras este viernes marca el último día de los ensayos de pretemporada antes del primer Gran Premio de la temporada, en Melbourne a comienzos del próximo mes, los problemas se multiplican con la unidad de potencia japonesa.

El jueves, Fernando Alonso solo completó 68 vueltas al circuito de Bahréin, antes de que el programa del equipo británico se frenara bruscamente. El doble campeón del mundo se detuvo en pista, provocando la única bandera roja del día. El monoplaza verde, el primero diseñado por Adrian Newey en la fábrica de Silverstone, no volvió a verse en pista posteriormente.

Este problema mayor se sumó a una serie de dificultades, entre el retraso durante el shakedown de Barcelona, una primera semana complicada en Sakhir por problemas de refrigeración y la salida de pista de Lance Stroll el miércoles en Bahréin. Y si Aston Martin apostaba por el último día de rodaje para intentar recuperar el tiempo perdido, no será así.

Fernando Alonso, AMR26 Aston Martin F1

A primera hora de la mañana, y mientras el AMR26 aún no había salido a pista, Honda comunicó noticias preocupantes. Si Lance Stroll es enviado a pista este viernes, será para un programa muy limitado…

"Nuestro último rodaje con Fernando Alonso ayer reveló un problema relacionado con la batería, que impactó en nuestro programa de pruebas con el equipo Aston Martin Aramco Formula One Team", anunció Honda en un breve comunicado.

"Desde entonces, hemos realizado simulaciones en el banco de pruebas en HRC Sakura. Por estas razones, y teniendo en cuenta la falta de piezas para la unidad de potencia, hemos adaptado el programa de rodaje de hoy para que sea muy limitado y compuesto únicamente por tandas cortas."

El tiempo apremia más que nunca para la escudería propiedad de Lawrence Stroll, socio exclusivo de Honda para el regreso oficial del fabricante a la Fórmula 1. Con retraso y aún con mucho trabajo por delante, la unidad de potencia japonesa debe ser homologada a más tardar a comienzos de marzo, antes de que sea imposible intervenir en ella durante varias semanas.