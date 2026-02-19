Franco Colapinto: "Hoy empecé a exigir un poco más el auto"

Franco Colapinto llevó adelante otra productiva jornada para Alpine en el Circuito Internacional de Bahréin, donde el piloto de 22 años fue el encargado de conducir durante todo el día el monoplaza del equipo de Enstone.

Colapinto dio 54 vueltas en la sesión matutina y luego otras 66 en la sesión vespertina, para un total de 120 giros —equivalentes a 650 kilómetros—, lo que dejó a Alpine como el quinto equipo que más vueltas completó en un jueves liderado por McLaren con 158.

El piloto argentino cerró la jornada en el sexto puesto y como el mejor detrás de los equipos líderes de la F1 tras marcar una vuelta de 1m33s818 en los 20 minutos finales, con neumáticos del compuesto C5 de Pirelli, los más blandos de la gama del fabricante italiano para la F1.

"Estoy satisfecho de terminar positivamente mis pruebas de pretemporada con 120 vueltas completadas en lo que fue un día muy ocupado dentro del coche. Las condiciones fueron calurosas durante toda la jornada y fue genial tener nuevamente dos sesiones sólidas hoy y completar una buena cantidad de vueltas", dijo Colapinto al repasar lo realizado.

Franco Colapinto, Alpine Photo by: Mark Thompson / Getty Images

"Hemos ido desarrollando progresivamente nuestro programa entre Barcelona y Bahréin, ya que hay muchísimo por aprender y comprender sobre estos nuevos coches. En algunos momentos enfrentamos ciertos desafíos y el equipo ha hecho un gran trabajo, especialmente esta semana, para sumar muchas vueltas a nuestro registro y proporcionar datos realmente interesantes para analizar", agregó.

Con solo una jornada de pruebas por delante antes del inicio de la temporada en el Gran Premio de Australia el 8 de marzo —donde Pierre Gasly tomará el lugar de Colapinto el viernes—, los equipos comenzaron a buscar mejores tiempos este jueves. En el caso de Colapinto, su mejor vuelta lo dejó a un segundo de la referencia impuesta por el Mercedes de Andrea Kimi Antonelli.

"Para mí, hoy fue beneficioso comenzar a exigir un poco más al coche y trabajar en diferentes aspectos de puesta a punto. Tenemos algunas ideas para encontrar más mejoras, que estoy seguro de que Pierre querrá probar mañana, ya que estará en el coche durante todo el día para finalizar nuestro programa de pruebas de pretemporada".

"Estaré siguiendo todo de cerca mañana y luego pasaré tiempo con el equipo en la fábrica a medida que nos acercamos nuevamente al inicio de la competición", concluyó.