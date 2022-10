Leclerc espera que México haya sido una excepción para Ferrari

Mientras que Red Bull y Mercedes lucharon al frente del pelotón tanto en la clasificación como en la carrera, Ferrari no pudo plantar batalla y cayó al quinto y sexto lugar durante todo el domingo y en meta.

Carlos Sainz fue el primer Ferrari, en la quinta posición, terminando a casi un minuto del ganador de la carrera, Max Verstappen, y a nueve segundos del cuarto clasificado, George Russell, a pesar de que el piloto de Mercedes hizo una parada extra en boxes al final de la carrera para conseguir el punto extra por vuelta rápida.

Leclerc se quedó a 10 segundos, en la sexta posición, y puso fin a un fin de semana difícil para Ferrari, que había pasado la primera mitad de la temporada luchando estrechamente con Red Bull al frente del pelotón.

"Ha sido increíblemente difícil, éramos muy lentos, así que sí, tenemos que investigarlo", dijo Leclerc después de la carrera.

"Estábamos en medio de la nada. Con Carlos, éramos mucho más lentos en comparación con los Mercedes y los Red Bull, pero mucho más rápidos que la zona media de la parrilla. Así que estábamos solos, una carrera muy solitaria".

"Para ser sinceros, hoy no podíamos hacer mucho más".

Charles Leclerc, Ferrari Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

La carrera permitió a Mercedes acercarse a 40 puntos de Ferrari por el segundo puesto en el campeonato de constructores, lo que obliga al equipo italiano a tener que ir a la defensiva de cara a las dos últimas carreras de la temporada.

Pero Leclerc duda que Ferrari vaya a tener tantos problemas en Brasil o Abu Dhabi como en México, ya que cree que ha sido un caso atípico dentro de su temporada.

"Espero que no seamos peores que esto, porque no espero ninguna carrera peor que esta", dijo Leclerc.

"Es probablemente una de las peores carreras, junto con Spa. Sinceramente, creo que es una carrera aislada".

"Pero para el futuro, tenemos que entender qué podemos hacer mejor en esas condiciones para ser mejores".

Mientras que Ferrari ha estado sufriendo con la degradación de los neumáticos en comparación con Red Bull en las últimas carreras, el equipo se vio incapaz de hacer funcionar la unidad de potencia al máximo debido al desafío de la altitud en la Ciudad de México y las preocupaciones posteriores sobre su motor.

El jefe de Ferrari F1, Mattia Binotto, confirmó que el equipo "no tenía la capacidad de funcionar a máxima potencia" en México, pero consideró que había algo más que explicaba sus problemas, ya que el coche "no se sentía cómodo con la pista" durante todo el fin de semana.

"En cuanto a la unidad de potencia, no tuvimos nuestro mejor rendimiento durante el fin de semana, pero no creo que eso sea lo que nos justifique", explicó.

"Eso es parte de la ecuación, pero hay más que eso. Ciertamente hay más, y es algo que tenemos que analizar, y por ahora no hay una respuesta clara".

"La conducción no era buena. El equilibrio no era bueno. Estoy bastante seguro de que si escucho a los pilotos en la reunión, me dirán que el coche no giraba, y esa es la razón por la que creo que hay que mirarlo. No tenemos una explicación clara ahora mismo".

Información adicional por Filip Cleeren

