Alonso, tras su falla en México: Alpine no está preparado

Alonso estaba luchando por los puntos en el Autódromo Hermanos Rodríguez, pero sufrió un fallo en un cilindro cuando era séptimo y una posterior pérdida de potencia lo obligó a abandonar la carrera a falta de seis vueltas.

Fue el último contratiempo de fiabilidad para Alonso en lo que ha sido una temporada frustrante en la que ha lamentado regularmente la pérdida de puntos por causas ajenas a su voluntad, afirmando haber perdido más de 60 puntos a lo largo de la temporada.

En declaraciones a los medios de comunicación después de la carrera, Alonso señaló que "para el coche 14, siempre hay problemas de fiabilidad", en referencia a su Alpine, y dijo que pensaba que su carrera había sido "excepcional" hasta ese momento.

"Es increíble que sólo uno o dos coches se retiren en cada carrera, y siempre está el coche 14", dijo Alonso.

"Este año he reventado cinco motores, creo. El problema en la clasificación en Australia; en Austria, ni siquiera empecé la carrera. Así que creo que en 19 carreras, más o menos el 50% de las carreras, no hemos conseguido los puntos que merecemos".

"Pero ya no podemos hacer nada".

Preguntado sobre si cree que es simplemente un caso de mala suerte para él, Alonso respondió: "No, creo que no estamos preparados".

Fernando Alonso, Alpine F1 Team Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Y añadió: "El motor no puede terminar las carreras. No puede ser mala suerte cuando tienes que cambiar seis o siete motores como hicimos, y aún así no terminamos las carreras".

"Creo que tienen algo de trabajo que hacer durante el invierno, espero que no demasiado".

Renault puso un gran énfasis en ganar más rendimiento con el motor para su equipo oficial de F1 durante el invierno europeo, después de haber estado durante mucho tiempo por detrás de sus rivales Mercedes, Ferrari y Honda.

Si bien el fabricante francés ha logrado grandes avances en ese frente este año, también ha sufrido más problemas de fiabilidad, algo que el jefe técnico de Alpine, Pat Fry, dijo que era el resultado de un enfoque "valiente" en el desarrollo.

El abandono en México supuso la quinta vez esta temporada que Alonso no ve la bandera a cuadros. El español se encuentra a 11 puntos de su compañero de equipo en Alpine, Esteban Ocon, después de que el francés terminara octavo en México.

"Mi nivel es muy alto a estas alturas de la temporada, y la clasificación a final de año será una de las más bajas", dijo Alonso.

"Es un poco frustrante, pero no puedo hacer nada".

A Alonso sólo le quedan dos carreras con Alpine en la F1 antes de hacer el cambio a Aston Martin para la temporada 2023.

