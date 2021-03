Leclerc: no pensábamos que pudiéramos ser tan competitivos

La esperanza de Ferrari es que el 2020 sea un recuerdo lejano y después de una temporada decepcionante, el equipo de Maranello comenzó la temporada 2021 con una nueva actitud y un motor que parece haber vuelto a la gloria del pasado.

El resultado se ha visto hoy en la primera jornada de entrenamientos libres donde Carlos Sainz logró el octavo mejor tiempo en la primera práctica, mientras que en la segunda consiguió el cuarto mejor registro, a poco menos de tres décimas de Verstappen.

Charles Leclerc marcó el quinto mejor tiempo por la mañana, pero en la noche resultó 12° tras verse obligado a abortar su intento con el neumático blando por un error en la curva 3.

A pesar de que el monegasco ha terminado fuera de los diez primeros, las sensaciones que ha tenido al final de esta jornada son decididamente diferentes a las que había experimentado hasta el año pasado.

"Sinceramente, fue un día positivo. No esperábamos ser tan competitivos, a pesar de que sólo estamos al principio de la temporada", dijo el monegasco.

Leclerc habló de las buenas sensaciones con el SF21, especialmente durante la primera práctica libre, pero señaló que el equipo notó inmediatamente el gran paso adelante que dio el coche.

"La primera sesión después de los entrenamientos libres ha sido positiva, pero en la segunda me ha costado un poco y no he podido completar la vuelta como me hubiera gustado. En general hay mucho trabajo por hacer, pero siento que hay mucha motivación en el equipo".

"Sentimos las mejoras que se han hecho en comparación con el año pasado, pero mañana entenderemos dónde estamos respecto a los demás competidores de la parrilla”.

Pero a pesar del avance, Leclerc se mantiene cauto ante el ritmo que han mostrado Red Bull y Mercedes, quienes parecen estar en otro nivel, por lo que la batalla de los de Maranello estará centrada en la parte media.

"Creo que Mercedes y Red Bull siguen al frente, pero en el grupo intermedio será una lucha apretada. Todavía no hemos presionado todo lo que podríamos, pero creo que es lo mismo para todos. Todavía no sabemos cuánto ocultan los demás".

"Estamos todos muy cerca y lo estaremos también en la clasificación, pero eso es lo que nos gusta a los pilotos, marcar la diferencia en la pista gracias a nuestras cualidades".

