La salvada de Franco Colapinto en la salida del Gran Premio de Australia del pasado domingo fue uno de los temas de conversación al terminar la primera carrera de la temporada 2026.

Liam Lawson no pudo largar bien desde el octavo cajón de la parrilla y su coche quedó prácticamente detenido cuando Colapinto, quien partía 16°, se lo encontró a más de 200 km/h. Afortunadamente, el piloto argentino logró esquivarlo por poco para evitar lo que de otro modo habría sido un fuerte choque.

Al llegar el jueves al Circuito Internacional de Shanghái, escenario este fin de semana del Gran Premio de China, Colapinto profundizó sobre lo vivido y la necesidad de mejorar los problemas que las nuevas unidades de potencia están generando en las salidas.

"Cuando empecé a ver las cámaras a bordo después de la carrera, estuvo incluso más cerca de lo que pensaba. Incluso más complicado", dijo Colapinto ante los medios, entre ellos Motorsport.com.

"En general son cosas que esperábamos que pasaran y cosas que sabíamos que estaban ahí, problemas que todos los equipos estaban teniendo. Hablamos en muchas situaciones diferentes de que estas cosas iban a ser algo a observar y posibles situaciones peligrosas. Y pasó. Lamentablemente para mí, aunque por suerte pude salir de eso y completar toda la carrera".

El sentimiento general en el paddock es que los equipos podrán resolver eventualmente la inconsistencia que tienen los coches en las salidas. Colapinto coincide con esa visión, pero insistió en la necesidad de tomar medidas mientras tanto para evitar un accidente grave.

"Creo que naturalmente todos van a mejorar en eso. Todos están teniendo problemas y esta gran inconsistencia que tenemos es lo que nos toma por sorpresa. Quizás haces una gran largada una vez y luego vas a la siguiente sesión, hacés exactamente el mismo procedimiento y tenés la peor largada de tu vida", explicó.

Franco Colapinto, Alpine Photo by: Paul Crock / AFP via Getty Images

"Básicamente es algo que a veces es muy difícil para nosotros entender por qué sucede o saberlo antes de hacer realmente la largada. Creo que hay algo que analizar, pero naturalmente los equipos van a mejorar. El procedimiento, los sistemas van a mejorar y eso va a ser útil".

"Creo que con el paso del tiempo va a ser mucho más fácil y mejor. Por supuesto, en este momento es un poco peligroso. Quizás necesitamos encontrar una pequeña solución para intentar estar más preparados".

"No vi ninguna bandera ni ninguna luz en la parte trasera de su auto. No sé si su equipo ya sabía antes de que realmente hiciera la largada que tenían ese problema y podían anticiparlo un poco más. Es demasiado pronto para decirlo. Es solo la primera carrera. Por supuesto, si tenemos estas situaciones cada fin de semana, en algún momento va a pasar algo. Esperemos que mejore".

Cuando se le comentó la posibilidad de contar con una especie de spotter para guiar a los pilotos en las salidas, como ocurre en NASCAR, a Colapinto no le pareció una mala idea: "Quizá no sería una mala opción al menos para las largadas".

De todos modos, el piloto de 22 años insistió en la necesidad de tomar cartas en el asunto para no lamentar alguna situación mayor en el futuro.

"Yo tuve suerte de poder evitarlo, pero si ocurre cada fin de semana en algún momento va a atrapar a alguien y podríamos terminar en una mala situación para todos. Así que sí, de nuevo son cosas para aprender y entender todos juntos, la FIA, los equipos, y mejorar", concluyó.