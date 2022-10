Latifi explica su insólito error en Suzuka

Latifi, que dejará Williams al finalizar la temporada 2022 de F1, está compitiendo por primera vez en Suzuka este fin de semana, pero tuvo un pequeño problema durante la segunda sesión de entrenamientos cuando dobló en el lugar equivocado para la última chicana.

El canadiense giró hacia la parte de la pista que se utiliza para el trazado del circuito oeste de Suzuka, que se encuentra justo antes del Triángulo de Casio y conecta la pista con Dunlop, cortando la recta principal y las eses del trazado que usa la F1.

Al encontrase con el guardrail, Latifi detuvo rápidamente su coche antes volver sobre sus pasos y reincorporarse a la pista. Por radio dijo a su equipo: "No estoy seguro de lo que ha pasado. El coche, muy extraño, de todos modos estoy bien".

Preguntado por Motorsport.com sobre qué ocurrió en el incidente, Latifi admitió que fue un error suyo, pero dijo que el mensaje de radio que se transmitió en TV respecto a cuando realmente lo dijo hizo que pareciera peor de lo que fue.

"La radio estaba un poco retrasada con respecto a lo que se mostró en la televisión cuando yo estaba diciendo que fue un poco extraño allí", explicó Latifi.

"Fue totalmente culpa mía, pero estaba recibiendo algunas decisiones de mi ingeniero. Se suponía que íbamos a dar otra vuelta, pero entonces recibí una llamada de última hora para ir a boxes, así que estaba cambiando algo en mi volante, estaba mirando hacia abajo, y cuando miré hacia arriba, vi la curva, que obviamente no es la correcta".

"Al no haber dado todavía las vueltas adecuadas, todavía me estaba orientando en la pista. Doblé y, básicamente no era la curva de la derecha, de lo que no me he dado cuenta enseguida, es una curva más cerrada, el coche ha subvirado y ha seguido recto".

Nicholas Latifi, Williams FW44 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

"Enseguida me puse en contacto con la radio y dije 'ooh, qué está pasando ahí'. Luego me di cuenta de que era la curva equivocada y mucho más lenta, ¡por eso! Creo que el hecho de que el coche no girara del todo, en algún momento estaba girando y luego simplemente subviró en línea recta".

"Fue un error mío, muy gracioso. El mensaje de la radio está un poco desviado".

Latifi reveló que su entrenador se burló de él por el error diciendo: "¡No hay daño, no hay falta!"

Latifi se clasificó último en Suzuka el sábado, pero estuvo a poco más de dos décimas de segundo de pasar a la Q2 y se mostró satisfecho con su progreso en los entrenamientos.

"Estoy contento con la mejora que he hecho de la FP3 a la clasificación, porque no es una pista fácil para ponerse al día rápidamente en seco, especialmente al no haber estado allí y con sólo dos vueltas representativas en la FP3", dijo.

"El ritmo del coche es complicado aquí, especialmente en las curvas de alta velocidad, pero somos súper rápidos en línea recta. Así que si conseguimos meternos entre algunos coches mañana, podría ser interesante".

