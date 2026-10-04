Marc Márquez se impone a Martín y logra una nueva victoria en Motegi

Jorge Martín volvía a salir desde la pole position en la carrera principal del Gran Premio de Japón, por delante de Marc Márquez y Pedro Acosta. El cielo estaba nublado, con 20 °C de temperatura ambiente y 29 °C en la pista.

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En la salida, esta vez, Jorge Martín mantuvo el liderato por delante de Marc Márquez y Marco Bezzecchi. Pedro Acosta retrocedió hasta la quinta posición, mientras que los franceses tampoco tuvieron un buen comienzo y cayeron hasta los puestos 12.º y 14.º.

Jorge Martín intentó inmediatamente ampliar la ventaja sobre Marc Márquez, mientras que Acosta volvió a perder tres posiciones frente a Enea Bastianini, Raúl Fernández y Ai Ogura. Martín marcó la vuelta rápida de la carrera, pero su tiempo fue superado inmediatamente por su compañero de equipo Marco Bezzecchi.

Álex Márquez y Johann Zarco, cuarto y undécimo en la parrilla, ambos sancionados con dos vueltas largas, han pasado por primera vez por la parte larga del circuito y ya han perdido varias posiciones. Tras cumplir íntegramente su penalización, Zarco ocupaba la 18.ª posición, mientras que Álex Márquez había remontado hasta la novena.

Por delante, Marc Márquez aceleró el ritmo y comenzó a recortar la distancia que le separaba de Jorge Martín. Marco Bezzecchi, por su parte, se quedó ligeramente rezagado respecto a los dos líderes.

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Aunque el día anterior había logrado el primer podio de su jovencísima carrera en la categoría de MotoGP de la , durante la carrera sprint, Diogo Moreira sufrió una caída en la curva 9, sin consecuencias. En la vuelta 14, Marc Márquez alcanzó a Jorge Martín y finalmente se puso al frente de la carrera poco después, en la curva 9.

El vigente campeón se escapó de inmediato. Por detrás, Pedro Acosta se vio pegado a Ai Ogura e intentaba hacerse con la sexta posición, mientras que Johann Zarco había remontado hasta la 15.ª posición.

Acosta logró por fin adelantar al héroe local echando mano de los codos. A cinco vueltas del final, Álex Márquez cometió un error, seguido por Johann Zarco unas curvas más adelante.

A continuación, Pedro Acosta recuperó la quinta posición a costa de Raúl Fernández, antes de que el español y Ai Ogura le dejaran atrapado. El piloto de KTM cayó así hasta la séptima posición. Enea Bastianini protagonizó un impresionante final de carrera, recortando distancias con Bezzecchi e intentando hasta el último momento arrebatarle el podio.

Marc Márquez acabó ganando con holgura el Gran Premio de Japón, por delante de Jorge Martín y Marco Bezzecchi. A pesar de sus esfuerzos, Enea Bastianini se quedó a las puertas del podio y tuvo que conformarse con el cuarto puesto.

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