Horner dice que se le ha "aclarado" al francés por qué no estaba en la contienda por un asiento si Red Bull decide reemplazar a Alex Albon.

Gasly fue confirmado recientemente en AlphaTauri para 2021, habiendo ganado el GP de Italia y superando cómodamente a su compañero de equipo, Daniil Kvyat, esta temporada.

Hasta hace poco, muchos pensaban que si Red Bull decidía cambiar a Albon para 2021, Gasly había hecho lo suficiente para justificar un regreso al equipo para el que condujo en la primera mitad del año pasado.

Sin embargo, incluso antes de que Gasly fuera confirmado en AlphaTauri, la dirección de Red Bull había dejado claro que buscará fuera de su grupo de jóvenes pilotos e irá tras corredores experimentados disponibles como Nico Hulkenberg y Sergio Pérez.

El viernes, Gasly explicó sus sentimientos al ser pasado por alto para la promoción.

"No estoy decepcionado, diré que sólo estoy sorprendido", dijo. "En 14 años, Seb [Vettel] ganó una carrera con Toro Rosso, soy el único otro piloto que ganó una carrera. Seb fue promovido a Red Bull y ganó cuatro títulos con el equipo. Así que estoy sorprendido de que no me hayan tenido en cuenta".

Cuando se le preguntó si conocía alguna razón específica de su pasado, dijo: "No lo sé".

Al ser preguntado sobre la afirmación de sorpresa por parte de Gasly, Horner insistió en que el piloto francés sabía lo que se pensaba en el equipo.

"Creo que se lo hemos dejado muy claro", dijo Horner. "Quiero decir, él es una parte clave del equipo AlphaTauri. AlphaTauri tiene aspiraciones diferentes a las de Toro Rosso. No es sólo un equipo junior, es un equipo hermano, como ya he dicho".

"Y creo que estamos muy contentos por Pierre, que está haciendo un gran trabajo en ese entorno, está feliz en ese entorno. El equipo está muy contento con él. Así que, ¿por qué romper eso? Creo que saben que eso se le ha dejado claro".

"Tiene un contrato a largo plazo con Red Bull para los próximos años, así que tenemos toda la información que necesitamos sobre Pierre, y como dije, creo que ha sido muy consciente a lo largo de las discusiones que su futuro siempre ha estado en manos de AlphaTauri, simplemente por la naturaleza evolutiva de ese equipo y las aspiraciones de ese equipo".

Horner reiteró que Albon sigue siendo el "Plan A" para 2021, pero tiene que justificar su lugar.

"Estamos completamente concentrados en el Plan A, y asegurándonos de que el Plan A se lleve a cabo", dijo Horner. "Así que por el momento, creo que pondremos nuestra atención en eso. Y si el Plan B fuera necesario, estoy seguro que ustedes serían los primeros en saberlo".

"Es el asiento de Alex. Tiene su trasero en el auto, y todos quieren verlo conservar ese asiento. Creo que sólo tiene que dejar de lado el ruido exterior, bajar la cabeza y tener un buen fin de semana".

Galería: las novedades técnicas para el Gran Premio de Emilia Romagna

Parte trasera del Ferrari SF1000 1 / 14 Foto de: Giorgio Piola Toma del difusor del Ferrari SF1000, con ranuras en forma de pluma en las líneas verticales más externas. Ala delantera del Red Bull Racing RB16 2 / 14 Foto de: Giorgio Piola El ala delantera y la nariz del Red Bull tienen cambios. Hay que poner especial atención a como el labio superior de la entrada de la punta de la nariz se recorre delante del resto de la abertura de esta zona. Los mecánicos trabajan en el Renault F1 Team R.S.20 3 / 14 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Los bargeboard del Renault RS20 y el conjunto de deflectores laterales han sido actualizados últimamente, y a este último se le han dotado de cortes de estilo de persianas estilo venecianas que hemos visto que se han hecho populares en lo largo de la parrilla. Ala trasera del Mercedes AMG W11 4 / 14 Foto de: Giorgio Piola Mercedes busca la mayor carga aerodinámica en la parte trasera del coche y para ello utiliza el alerón trasero de dos pilares y el ala en T en forma de Y, que tiene múltiples elementos en la sección central. Ala delantera del Alfa Romeo C39 5 / 14 Foto de: Giorgio Piola El conjunto del alerón y el morro del Alfa Romeo C39 visto desde la parte inferior da muchos detalles sobre el diseño del equipo suizo. Obsérvense los contornos en la parte inferior de la sección de la capa que sirve para manipular el flujo del aire. Suspensión frontal del Red Bull Racing RB16 6 / 14 Foto de: Giorgio Piola Una mirada al ensamblaje del freno delantero de Red Bull en estado casi terminado, ya que normalmente se fija una cubierta sobre la sección donde se puede ver el disco de freno y que forma un conducto , para formar un ducto de desvío. Mecánicos arman el monoplaza de Max Verstappen, Red Bull Racing RB16. 7 / 14 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Aquí podemos ver una comparación del ensamblaje del freno en una etapa posterior del proceso de construcción, observe cómo el panel se ha añadido ahora para formar un ducto de desvío. Lateral del Ferrari SF1000 8 / 14 Foto de: Giorgio Piola Se mantienen las tres aletas verticales añadidas al suelo de los dos coches de Ferrari en Portimao, pero hay que poner atención que las exhibidas en el coche de Vettel son prototipos rápidos, en lugar de las versiones completas de carbono instaladas en el coche de Leclerc. Ala delantera del Ferrari SF1000 9 / 14 Foto de: Giorgio Piola El alerón delantero de Ferrari, que como se puede ver aquí ha sido recortado para reducir la carga en el extremo delantero (el recorte principal comienza justo detrás del ajustador). Lateral del Alfa Romeo C39 10 / 14 Foto de: Giorgio Piola El bargeboard cluster y la zona del deflector del sidepod en el Alfa Romeo C39 destaca con su par de aletas del chasis que están montadas justo detrás del logo de los 50 años de Sauber. Mecánicos trabajando en el coche de Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20 11 / 14 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Vista lateral del alerón trasero del Renault RS20. Hay que observar que los diseñadores han formado aletas tipo upwash donde se unen las dos secciones del alerón, con los placas colgantes que nacen entre ellas. Ala delantera del coche de Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 12 / 14 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images En esta toma del alerón delantero del Ferrari podemos ver cuánto más baja está la sección interna del alerón superior. Piso y detalles de la suspensión del Ferrari SF1000 13 / 14 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Otra toma del difusor del Ferrari, esta vez con un mejor ángulo para mostrar la pila de aletas instaladas en el conducto de frenos. Lateral del Red Bull Racing RB16 14 / 14 Foto de: Giorgio Piola Se puede notar aquí que el bargeboard tiene una sección mucho más alta en el frontal del elemento vertical principal en comparación con el resto de la superficie.

