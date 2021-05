Hamilton aprendió más que nunca de Verstappen en el GP de España

Hamilton y Verstappen se enfrentaron por cuarta vez en cuatro eventos en lo que va de temporada, y el piloto de Red Bull le arrebató el liderazgo a su rival de Mercedes con un movimiento agresivo en la primera curva de la carrera de Barcelona.

Después de recuperarse para conseguir la tercera victoria de la temporada gracias a una audaz estrategia de dos paradas de Mercedes, Hamilton dijo que se había "asegurado" de dar espacio a Verstappen para evitar un choque en el incidente de la primera curva.

Además, expuso sus pensamientos sobre su lucha para el resto de la carrera.

"Me sigue encantando esta batalla que estamos teniendo", dijo Hamilton. "No sabía si íbamos a ser capaces de seguirlos tan de cerca como lo hicimos".

"Obviamente, la curva 1, la salida no fue ideal y vamos a tener que revisarla y ver cómo podemos hacerlo mejor en el futuro. Pero en cuanto nos han pasado en la curva 1, he dicho: 'OK, cambia de modo'. La verdad es que ha sido un día muy bueno".

"Hoy (por el domingo) he aprendido mucho sobre Max, quizá más que en todas las demás carreras juntas. Esta ha sido una buena en ese sentido y un gran, gran trabajo de equipo de todos nosotros".

"Estuvimos hasta tarde la mayoría de las noches discutiendo la estrategia. Teníamos todas las bases cubiertas en ese sentido. Por supuesto, eso significaba que tenía que hacer el trabajo en la pista. Remontar 20 segundos no fue fácil, pero creo que al final fue lo correcto".

Cuando se le pidió que detallara lo que quería decir con respecto a aprender de Verstappen durante su contienda, Hamilton dijo: "Cuando estás con gente en la pista consigues ver cosas diferentes y observar de cerca".

"Obviamente lo estuve siguiendo relativamente de cerca y aprendí mucho sobre su coche y cómo lo utiliza. Así que fue una buena carrera en ese sentido".

El jefe de Mercedes, Toto Wolff, explicó que no tuvo ningún problema con la agresividad de Verstappen al inicio de la carrera.

"Nuestros dos pilotos trataron de ayudarse mutuamente en la salida", dijo sobre la decisión de Hamilton de pegarse al lado izquierdo de la pista después de la movida inicial, lo que dio a Verstappen la oportunidad de hacer su movimiento en el interior de la curva 1. "Por eso eres el que pierde por el exterior, claro".

"La maniobra fue dura, pero no se sale de lo normal. Por eso está bien. No se tocaron. Al menos no tuvimos ninguna pérdida de carga aerodinámica y no perdimos ninguna pieza".

Galería: Las mejores fotos del Gran Premio de España de F1

Haz clic en las flechas para pasar las imágenes

Fans 1 / 36 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing 2 / 36 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Los pilotos se sitúan en la parrilla de salida en apoyo de la campaña We race as one 3 / 36 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Los pilotos se ponen en pie para escuchar el himno nacional antes de la salida 4 / 36 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images La ajetreada parrilla previo a la carrera 5 / 36 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Los pilotos se ponen de pie y se arrodillan en apoyo de la campaña Fin del Racismo 6 / 36 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images La ajetreada parrilla previo a la carrera 7 / 36 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images La parrilla previa a la carrera 8 / 36 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Los mecánicos despejan la parrilla mientras los pilotos se preparan para comenzar la vuelta de formación 9 / 36 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B , Valtteri Bottas, Mercedes W12, Charles Leclerc, Ferrari SF21 al inicio 10 / 36 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Valtteri Bottas, Mercedes W12, al inicio 11 / 36 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Valtteri Bottas, Mercedes W12, Charles Leclerc, Ferrari SF21, Esteban Ocon, Alpine A521, al inicio 12 / 36 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12, Valtteri Bottas, Mercedes W12, Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, Charles Leclerc, Ferrari SF21, y el resto del pelotón 13 / 36 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12, Valtteri Bottas, Mercedes W12, Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, Charles Leclerc, Ferrari SF21, y el resto del pelotón 14 / 36 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12, Valtteri Bottas, Mercedes W12, Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, Charles Leclerc, Ferrari SF21, y el resto del pelotón 15 / 36 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF21, Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, Esteban Ocon, Alpine A521, Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, y el resto del pelotón 16 / 36 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12, Valtteri Bottas, Mercedes W12, Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, Charles Leclerc, Ferrari SF21, y el resto del pelotón en la primera vuelta 17 / 36 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B 18 / 36 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 19 / 36 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR21 pit stop 20 / 36 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Ganador de la carrera Lewis Hamilton, Mercedes W12, cruza la meta 21 / 36 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Ganador de la carrera Lewis Hamilton, Mercedes W12 cruza la meta 22 / 36 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Ganador Lewis Hamilton, Mercedes, en Parc Ferme 23 / 36 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Ganador Lewis Hamilton, Mercedes, en Parc Ferme 24 / 36 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Ganador de la carrera Lewis Hamilton, Mercedes en parc ferme 25 / 36 Ganador de la carrera Lewis Hamilton, Mercedes celebra con el equipo 26 / 36 Ganador de la carrera Lewis Hamilton, Mercedes, celebra en Parc Ferme 27 / 36 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Podio : ganador de la carrera Lewis Hamilton, Mercedes 28 / 36 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Podio: segundo lugar Max Verstappen, Red Bull Racing, ganador de la carrera Lewis Hamilton, Mercedes, tercer lugar Valtteri Bottas, Mercedes 29 / 36 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Podio: segundo lugar Max Verstappen, Red Bull Racing, ganador de la carrera Lewis Hamilton, Mercedes, tercer lugar Valtteri Bottas, Mercedes 30 / 36 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Podio: ganador de la carrera Lewis Hamilton, Mercedes 31 / 36 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Podio: ganador de la carrera Lewis Hamilton, Mercedes, tercer lugar Valtteri Bottas, Mercedes 32 / 36 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Podio: ganador de la carrera Lewis Hamilton, Mercedes, tercer lugar Valtteri Bottas, Mercedes 33 / 36 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Podio : ganador de la carrera Lewis Hamilton, Mercedes 34 / 36 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Podio : ganador de la carrera Lewis Hamilton, Mercedes 35 / 36 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Podio: segundo lugar Max Verstappen, Red Bull Racing, ganador de la carrera Lewis Hamilton, Mercedes, tercer lugar Valtteri Bottas, Mercedes 36 / 36 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images

compartidos