Hamilton: "Los demás eran demasiado rápidos"

El piloto de Mercedes se mostró contrariado tras acabar cuarto la clasificación del GP de México, que se vio condicionada en sus instantes finales por el fuerte accidente de Valtteri Bottas al salir de la última curva.

"Absolutamente no, no había opciones. Los demás eran demasiado rápidos", respondió el inglés cuando se le preguntó si habría tenido opción de mejorar su último intento de no ser por el error de su compañero.

El de Mercedes, que el domingo tiene su primera bola de partido para sentenciar el Mundial, no termina de comprender dónde se ha ido la ventaja que había ganado en el segundo sector.

"Tenía una ventaja de dos décimas y media antes del últimos sector, pero no sé dónde han desaparecido. He tenido que levantar cuando Valtteri se ha chocado, pero seguramente había perdido algo ya antes, así que no habría podido batir a Verstappen", dijo Hamilton a Sky Sport F1 HD.

Para lograr el título a tres carreras del final de la temporada, el británico necesita al menos subir al podio y esperar un mal domingo de su compañero. Pero se espera una carrera complicada ante unos rivales muy competitivos.

"Esta siempre es una carera complicada para nosotros, por lo que no espero grandes cosas. Si finalmente llueve esta noche y también mañana, podría haber un poco más de picante. Pero será duro, porque también Red Bull va muy rápido en tandas largas, así que será difícil igualar su ritmo", concluyó.