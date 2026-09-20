Acosta: "Nunca dejé de creer, y ganar en Austria cierra el círculo con KTM"

Parece ser solo la primera de muchas, pero hoy es un día destinado a quedar grabado en la memoria de Pedro Acosta; por fin ha conseguido esa primera victoria en MotoGP que perseguía desde hacía 56 carreras. Aunque ya había ganado una carrera al Sprint a principios de temporada, el "Tiburón de Mazarrón" ansiaba subir a lo más alto del podio de verdad: el de la carrera del domingo. Esto cobraba especial importancia tras el costoso error de ayer, cuando sufrió una caída en el Sprint a tres vueltas del final mientras lideraba en solitario.

Tal y como explicó al llegar al parc fermé, lograr esta hazaña en Austria —el feudo de KTM— cierra el círculo de forma perfecta; es una manera de corresponder a los miembros del equipo de los que se despedirá a final de año para unirse a Ducati. Ha hecho historia para el fabricante de Mattighofen, convirtiéndose en el tercer piloto en ganar con la RC16 —tras Miguel Oliveira y Brad Binder— y brindando una victoria que la marca austriaca llevaba esperando casi cuatro años.

"No dejo de pensar en la última vez que gané: en Indonesia, en Moto2. Una primera victoria siempre es especial; es una forma fantástica de cerrar esta etapa con KTM, ante toda la afición austriaca y con las gradas repletas de camisetas de KTM. Me alegro muchísimo por ellos, porque se lo merecen aún más que yo. Han sido un equipo fantástico: cuando ayer cometí un error, me apoyaron. Poder regalarles este resultado hoy es increíble", declaró Acosta justo después de la carrera, restando importancia a la caída de ayer durante la vuelta de honor al recrearla en parado.

Luego, en declaraciones a DAZN, pasó a describir todo lo que le había pasado por la cabeza durante el día: "Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que estuve en Moto2. Es cierto que no ha habido muchas otras oportunidades, pero el resultado de ayer dolió mucho, sobre todo porque lo tenía prácticamente en el bolsillo. Hoy me he caído en el warm-up porque estaba nervioso. No dejaba de repetirme: 'No puedo volver a echarlo a perder; no puedo... si lo hago...'"

"También tengo la suerte de contar con Carmelo Morales a mi lado. Él me decía: 'Llevas tres años sin ganar; no pasará nada malo si no ganas'. Pero estoy encantado de todos modos. KTM se merecía esto; están haciendo todo lo posible, incluso sabiendo que estamos a punto de separar nuestros caminos. Es como cerrar el círculo", añadió.

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

El error de ayer no dejaba de rondarle la cabeza, así que la clave era mantener la concentración: "Me dije a mí mismo que mantuviera la calma, que pasara la chicane de la curva 2 con firmeza —sin prisas— y lo mismo en la curva 9, donde me había caído esa misma mañana... El fallo de ayer se debió a un despiste, y eso es exactamente lo que me repetía hoy".

En el paddock, la gente casi se había resignado a la idea de que tendría que esperar al año que viene —cuando pilotará para Ducati— para conseguir su primera victoria; sin embargo, logró dejar huella con KTM: "Este fue uno de los pocos circuitos donde la moto se sintió como en casa desde el primer día. Fui rápido ya desde el viernes, y ese ha sido mi mantra desde el parón veraniego: asegurarme de mejorar cada día del fin de semana. Es cierto que nos estancamos un poco en la FP2 del sábado. Pero, al final, todo se redujo a creer en mí mismo: a no rendirme nunca y saber que tarde o temprano llegaría el momento. Y ocurrió en mi Gran Premio de casa, que es el mejor escenario posible".

Si hubo algún pequeño inconveniente en este día mágico, fue que solo su hermana Miriam estaba allí con él: "Mis padres están en casa. Hay carreras en las que la tensión es muy alta, y esta fue una de ellas. A menudo es mejor llevar a menos gente y dejar que la familia lo disfrute desde casa; sé cómo me pongo —y ellos también lo saben—, así que a veces lo mejor es dejar las emociones a un lado y centrarse exclusivamente en el aspecto profesional. Lo de ayer fue un duro golpe para todos; anoche incluso me quedé dándole vueltas en la cama, diciéndome: 'Pedro, no la vuelvas a fastidiar; simplemente termina la carrera, aunque sea en el podio, pero asegúrate de acabar'. Oportunidades como la carrera Sprint no surgen a menudo, y dolió mucho haberla desperdiciado".

Sin embargo, ahora que ha logrado su objetivo, Pedro aún no se conforma, ya que en el horizonte hay otros circuitos donde ha rendido bien en el pasado.

"Esperemos poder repetir la hazaña; entramos ahora en la fase del campeonato en la que KTM y yo solemos ser muy rápidos. Se acercan Japón e Indonesia, circuitos donde he conseguido grandes resultados anteriormente. Siempre he sido rápido en Motegi, aunque nunca he logrado terminar la carrera allí; Australia supone un mayor desafío para nosotros, mientras que en Sepang se me da bien... Surgirán otras oportunidades puntuales. Veremos cómo se comportan las Aprilia y las Ducati. Pero, por hoy, celebremos", concluyó.