Bagnaia: "Ducati perdió gran parte de su potencial en Austria"

Un sexto y un séptimo puesto son resultados que, hace dos años, Pecco Bagnaia habría calificado de decepcionantes, pero que, en estos tiempos, suponen un auténtico respiro para el piloto de Ducati. Tras no haber conseguido ni un solo punto en las tres primeras carreras tras el parón veraniego de MotoGP, el piloto piamontés ha logrado remontar el vuelo en Austria, y es una pena que lo haya hecho precisamente en un circuito en el que las Desmosedici GP han sufrido más de lo previsto.

Y resulta extraño pensar que haya ocurrido precisamente en el Red Bull Ring, donde las "Rosse" se habían impuesto nada menos que nueve veces en la última década, tres de ellas precisamente con Bagnaia, a quien le cuesta explicarse el motivo de este bajón. Según él, de hecho, no han sido las motos de la competencia las que han dado un gran salto adelante, sino que han sido las Ducati las que han perdido ritmo frente a la KTM de Pedro Acosta, que logró su primera victoria en MotoGP, y frente a las Aprilia, que ocuparon las posiciones hasta la cuarta.

"Por desgracia, también ha sido una carrera bastante lenta. El ganador ha estado muy fuerte todo el fin de semana, pero el tiempo de carrera ha sido bastante lento y hemos perdido gran parte de nuestro potencial en este circuito. Es una pena porque los neumáticos han sido los mismos de siempre aquí y es una lástima no poder aprovechar el buen rendimiento que siempre hemos tenido", declaró Bagnaia a los periodistas presentes en el Red Bull Ring, entre ellos los de Motorsport.com.

De hecho, esta temporada, la Ducati ya había sufrido con la carcasa de Michelin para altas temperaturas también en Brasil y en Tailandia (aunque allí la construcción era ligeramente diferente) y este neumático, en cambio, parecía adaptarse a la perfección a las Aprilia, pero el tres veces campeón del mundo no cree que ese sea el problema: "Llevamos toda la vida con esta carcasa en este circuito, no ha cambiado", explicó, cortando por lo sano cuando se le preguntó si era realmente necesaria, dadas las temperaturas decididamente más bajas en comparación con cuando el GP se disputaba en agosto.

Francesco Bagnaia, Ducati Team, Marc Márquez, Ducati Team Foto de: Qian Jun / MB Media / Getty Images

Al hablar de su carrera, contó que se había centrado sobre todo en la regularidad para conseguir el séptimo puesto, aunque también tuvo que lidiar con algunas dificultades relacionadas con los frenos, algo de lo que también se quejó tras la carrera su compañero de box, Marc Márquez.

"Salí bastante bien; luego, cuando empecé a adelantar en varias curvas, me dije: voy a subir el ritmo medio segundo e intentaré mantenerme lo más constante posible. Creo que fue una estrategia bastante buena, ya que no tenía mucho más que ofrecer y conseguí mantenerme más cerca de los demás pilotos".

"Por desgracia, hemos tenido algunos pequeños problemas con los frenos, que hoy no me han ayudado mucho; no conseguía frenar bien la moto. Pero este es un circuito de grado 6 en cuanto al nivel de desgaste de los frenos y los he notado todos".

Al menos, esta vez ha terminado como segunda Ducati, a solo un par de segundos de Márquez, por lo que se le preguntó si tener a Marc tan cerca le había dado alguna idea para el futuro: "Lo he intentado, pero durante todo el fin de semana él tenía un poco más. Hoy, teniendo en cuenta las tres últimas carreras, digamos que era importante estar lo más adelante posible, pero también conseguir terminar la carrera. Si hoy tenía que dar el 100 %, lo he dado, pero en las situaciones en las que podía evitar arriesgar demasiado, lo he hecho. Pero es un punto de partida", concluyó.