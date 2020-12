Cómo Hamilton buscó aislarse para evitar el COVID-19

Hamilton no se ha perdido ni una carrera desde que debutó en la F1 en el Gran Premio de Australia 2007, pero se perderá el Gran Premio de Sakhir por haber contraído coronavirus y aún puede perderse la cita final de Abu Dhabi.

La sorpresa del positivo de Hamilton se ve incrementada por el hecho de que el piloto de Mercedes había sido uno de los más estrictos a la hora de intentar mantenerse aislado de los demás.

En las carreras evitaba quedarse en hoteles y en cambio vivía en su motorhome.

También tenía un contacto limitado con los miembros del equipo, y todas las reuniones se hacían por Zoom, para tratar de minimizar los riesgos de infección.

Como dijo el director de Mercedes, Toto Wolff: "Los pilotos son los que tienen más restricciones de todo el grupo, de todo el equipo. Obviamente no es una gran situación para ellos porque eso te obliga a casi vivir como un ermitaño y eso es lo que están haciendo. Se quedan en casa, no salen a cenar. No se encuentran con otras personas".

El campeón ya tiene reemplazante: Russell sustituye a Hamilton en Mercedes para el GP de Sakhir

De hecho, Hamilton trató de aislarse de la mayor cantidad de gente posible cuando volvió a su casa en Mónaco, y tuvo que dejar de lado por ahora su estilo de vida anterior de viajar por todo el mundo.

"Este año ha sido la primera vez que estoy en casa", dijo en una entrevista reciente con medios entre los que estaba Motorsport.com. "Nunca antes he estado realmente en casa".

“Obviamente en invierno voy a la montaña, la que realmente veo como mi casa principal. Porque es una casa y está llena de amor y recuerdos de la gente, la familia que viene cada invierno".

"Donde he vivido en Mónaco, ha sido un lugar al que regreso siempre y llamaría mi casa, pero carece de esos recuerdos. Estoy allí cortos períodos de tiempo, así que no es lo más fácil".

"Pero creo que este año, estar en un sitio durante una semana después de una carrera, nunca lo había hecho, y ha sido realmente bueno en muchos sentidos, pero, ya sabes, a la vez bastante complicado. También ha habido momentos donde te afecta a la cabeza, todo un reto".

"Pero sé que es lo mismo para tantísimas personas en todo el mundo. He tenido muchas cosas diferentes en las que concentrarme. Logré encontrarme muy cómodo aislado, pude encontrar la paz, estar centrado y ser feliz. Y he podido concentrarme en los puntos débiles del entrenamiento".

La burbuja de Hamilton la formaban principalmente él y su fisio Angela Cullen. Incluso su eterno asistente Marc Hynes no pasó mucho tiempo cerca de él.

"Ha sido principalmente con Angela", explicó Hamilton. "Así que Mark vuelve a casa [después de las carreras], y realmente no es contacto estrecho, no diría que él esté en mi burbuja. Así que ha sido Angela, y doy las gracias a Dios por tener a Angela".

Ganador de la pole Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Petronas F1 y Angela Cullen, Physio para Lewis Hamilton celebran en Parc Ferme Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Hamilton dijo que a menudo trataba de animar a Angela Cullen a que pasara más tiempo con su familia, pero ella insistía en quedarse con él para ayudarlo.

"He intentado que se vaya a casa con su familia tanto como sea posible", explicó. "No es fácil pasar tiempo con alguien, creo, durante largos períodos de tiempo. Pero somos compañeros de habitación y, ya sabes, muy buenos amigos. Así que trabajamos bien. Y prácticamente hacemos todo juntos".

"Siempre hacemos paracaidismo juntos, surfeamos juntos, corremos juntos, vamos al gimnasio, hacemos casi todo. Hacemos yoga juntos, meditamos. Así que nos gusta hacer las mismas cosas. Ambos seguimos una dieta basada en vegetales, así que estamos aprendiendo mucho juntos. Y hay cosas que planteé que tal vez ella no sabía, y viceversa".

Pero a pesar de todas las precauciones (incluso su jefe Wolff se negó a visitarlo en Mónaco cuando tuvo la oportunidad), el COVID-19 logró entrar en la burbuja de Hamilton. ¿Cómo? Se desconoce, pero Mercedes apuntó que "se despertó el lunes por la mañana con síntomas leves y al mismo tiempo se le informó de que una persona con la que había tenido contacto antes de su llegada a Bahréin había dado positivo posteriormente”.

Después del Gran Premio de Turquía, Hamilton regresó a su casa de Mónaco como de costumbre, y antes del GP de Bahrein viajó a Dubai.

Allí, pasó un tiempo con su familia, que habían dado negativo antes de viajar, y asistió a un evento promocional.

Salió de Dubai hacia Bahrein, donde se sometió a tres pruebas más que dieron negativo antes de que se confirmara el martes que había contraído el virus.

Related video