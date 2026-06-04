"No se nos puede poner una correa": la visión de Antonelli y Russell sobre la pelea por el título de F1

Los pilotos de Formula 1 y las órdenes de equipo tienen una historia larga y desagradable, especialmente cuando esos pilotos están en pleno fragor de la batalla por el campeonato mundial.

Hay que remontarse a los años 50 para encontrar una resolución verdaderamente caballerosa de una lucha por el título entre dos compañeros de equipo. E incluso entonces el famoso ejemplo de Peter Collins cediendo su Ferrari a Juan Manuel Fangio en el Gran Premio de Italia de 1956 es más complicado de lo que podría parecer: no solo las matemáticas de los puntos favorecían más claramente a Fangio, Collins creía firmemente que 1957 sería su año.

Esto, por supuesto, no sucedió. La lección aquí para todos los pilotos de F1 es que hay que aprovechar el momento.

43 puntos separan a los compañeros de equipo de Mercedes, Kimi Antonelli y George Russell, al frente del pelotón después de cinco de las que pueden o no ser 22 rondas de la temporada 2026. A menos de un cuarto del camino y, sin embargo, ya han chocado –aunque relativamente suavemente– en pista, avivando recuerdos históricos de compañeros de equipo cuyas relaciones han estallado desordenadamente en el fuego de la batalla por el campeonato.

"No se puede realmente poner una correa a un piloto que está luchando por victorias y campeonatos" Kimi Antonelli

Para Mercedes y su jefe, Toto Wolff, esos recuerdos están muy frescos: la guerra cada vez menos civilizada entre Lewis Hamilton y Nico Rosberg definió sus primeras tres temporadas de dominio bajo la era de las unidades de potencia híbridas de la F1. Después de que Russell y Antonelli chocaran ruedas durante el fin de semana del Gran Premio de Canadá hace dos semanas, estaba claro que tendría que haber algún tipo de intervención desde arriba.

La pregunta era cómo Mercedes gestionaría este escenario en evolución y cómo el loable principio de "déjenlos correr" podría sobrevivir a las necesidades prácticas de asegurar un campeonato de constructores valorado en cientos de millones de dólares.

"Básicamente tuvimos una discusión después del fin de semana de carrera; de hecho, tuvimos una hace un par de días antes de venir aquí, y hablamos", dijo Antonelli a los medios, incluido Motorsport.com, antes del fin de semana del GP de Mónaco.

"Revisamos todos los episodios de la carrera de Canadá, y la conclusión de la discusión fue: 'Pueden correr libremente entre ustedes, siempre que haya respeto, y siempre que no se pongan en situaciones que puedan perjudicar a uno de ustedes o a ambos.'

La batalla entre Antonelli y Russell en Canadá estuvo cerca de dejar a ambos coches fuera de la carrera. Photo by: James Sutton / LAT Images via Getty Images

"Saben, el equipo nunca quiere imponer reglas. Comprensiblemente quieren que ambos coches terminen y conseguir la mayor cantidad de puntos posible para el equipo, y eso también lo tenemos muy presente: corremos para nosotros mismos, porque queremos ser los mejores, queremos ganar, pero también corremos para el equipo, porque queremos recompensar a las más de 2.000 personas que trabajan en Brackley y Brixworth.

"Éramos conscientes y, desde luego, vamos a seguir compitiendo entre nosotros, como hicimos en Canadá –por supuesto, de una forma un poco más inteligente–, pero definitivamente el equipo quiere que compitamos libremente. Porque también es la forma correcta de ser: no se puede realmente poner una correa a un piloto que está luchando por victorias y campeonatos.

"No se le puede decir realmente: 'Oh, simplemente quédate atrás'. El equipo quiere que compitamos."

Sin embargo, de nuevo, la pregunta es si esta noble iniciativa puede sobrevivir a las circunstancias de una carrera. Un caso concreto se dio en el Gran Premio de Canadá, donde Antonelli tuvo una oportunidad sobre Russell por el exterior en la entrada de la curva 1, solo para ser empujado hacia el césped.

En ese momento, Antonelli estaba furioso y recurrió a la radio no solo para quejarse al equipo sobre la conducta de Russell, sino también para pedir a los comisarios que examinaran el incidente.

Pero esta queja, aunque hecha en el fragor del momento, se basaba en un malentendido de las directrices de pilotaje de la FIA. Al intentar un adelantamiento por el interior, un piloto tiene derecho a "espacio de carrera" si la línea de su eje delantero está a la altura del espejo del coche al que intenta adelantar; por el exterior el listón es mucho más alto.

Fue una maniobra de defensa inteligente, aunque brusca, por parte de Russell.

Y, independientemente de lo que digan los pilotos en público después de los hechos, lo que dicen en el fragor del momento suele revelar más sobre las tensiones entre bastidores, al igual que las imágenes de Wolff mirando las pantallas en el garaje mientras intentaba mantener una cara de póker, no siempre con éxito.

Fundamentalmente, hay que dejar que los pilotos sigan adelante una vez establecidas esas reglas básicas –no eliminarse mutuamente–. No pueden microgestionar una carrera en vivo, dado que la retransmisión de la radio del equipo hace que tales intervenciones sean perjudicialmente públicas.

"Se dejó claro que se debían confiar en nosotros", dijo Russell en Mónaco.

"Esto es lo que hacemos. Somos pilotos, nos exigimos al límite en cada vuelta.

"Y cuando competimos entre nosotros, nos empujamos mutuamente hasta los límites. Por supuesto, cuando estás sentado en el muro de boxes como Toto, claro que es muy estresante y tenso, porque no puedes controlar lo que está a punto de suceder y quieres poder controlarlo.

"Pero, en última instancia, se debe confiar en nosotros y se confía en nosotros, y así es como se ha dejado. Así que sí, seguiremos luchando con fuerza. Conocemos los límites entre nosotros."