Hamilton aclara que no tiene coronavirus

Hamilton fue una de las muchas celebridades que asistieron al evento WE Day UK en el SSE Arena de Londres en Wembley el 4 de marzo, antes de viajar al GP de Australia.

Posteriormente, el actor británico Idris Elba y la presentadora de televisión canadiense Sophie Gregoire Trudeau dieron positivo por coronavirus, y Elba reveló que ambos se habían abrazado en el evento.

Dada la publicidad asociada a su asistencia, Hamilton quiso asegurar a los fans que no se ha visto afectado.

"Ha habido algunas especulaciones sobre mi salud, después de haber estado en un evento en el que dos personas dieron positivo por Coronavirus", escribió en las redes sociales.

"Quería hacerles saber que estoy bien, me siento saludable y hago ejercicio dos veces al día. No tengo ningún síntoma, y ya han pasado 17 días desde que vi a Sophie e Idris. He estado en contacto con Idris y estoy feliz de saber que está bien".

"Hablé con mi médico y comprobé dos veces si necesitaba hacerme una prueba, pero la verdad es que hay una cantidad limitada de pruebas disponibles y hay gente que las necesita más que yo, especialmente cuando no mostraba ningún síntoma".

"Así que lo que he hecho es mantenerme aislado esta última semana, en realidad desde que la práctica fue cancelada el viernes pasado, y mantener mi distancia de la gente".

"Lo más importante que todos podemos hacer es mantener una distancia social positiva, aislarnos si es necesario y lavarnos las manos regularmente con agua y jabón durante al menos 20 segundos", finalizó el seis veces campeón de Fórmula 1.

