Verstappen no estará en los GP virtuales de F1

La Fórmula 1 dio el paso que parecía más lógico tras cancelar o aplazar las primeras seis carreras previstas para la temporada 2020: los eSports. Aunque la categoría ya organiza desde hace tres años su propio campeonato virtual con los videojuegos oficiales que cada temporada desarrolla Codemasters, la iniciativa presentada el viernes implica, por primera vez, que algunos pilotos reales de la F1 estarán en la competición virtual.

Pero Max Verstappen no será uno de ellos. El joven holandés, habitual del simracing y protagonista de grandes duelos con Lando Norris desde los cockpit que tienen instalados cada uno en sus casas, prefiere centrarse en simuladores que conoce, como iRacing, en lugar de habituarse al F1 2019 para PC con el que se competirá desde este domingo en la F1 Esports Virtual Grand Prix.

"No, no participaré. Sobre todo porque nunca he jugado a ese juego. Me llevaría días entenderlo un poco mejor. Y no quiero meterme en eso ahora mismo. Además, también estoy muy ocupado con otros videojuegos", comentó el holandés al canal Ziggo Sport.

"Así que cambiar entre esos juegos no me va bien. Además, siempre corro para ganar. No voy a pilotar en los últimos puestos. Para eso prefiero no participar y listo".

Verstappen participó en la última semana en uno de los dos grandes eventos organizados, donde dominó las clasificatorias antes de verse involucrado en varios incidentes en la final y ver cómo los simracers batían con holgura a todos los pilotos reales que participaron.

"Conduces otros autos diferentes cuando corres online, por lo que es algo distinto a lo habitual. Lo bueno es que no hace daño, te mantienes en forma y concentrado. Es realmente chulo poder correr con tantos otros pilotos", reconoce.

"Tienes que conducir mucho para ser competitivo en simracing. Practicar es realmente importante. Y tienes que saber un poco sobre setups y cosas así. Mi compañero Rudy van Buren [Team Readline] es muy bueno en eso, y me ayuda mucho".

