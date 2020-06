Hamilton, "abrumado por la rabia" ante los eventos en EEUU

La muerte de George Floyd en Minneapolis, el 25 de mayo, ha puesto de nuevo de relieve la injusticia racial, y se han producido protestas y enfrentamientos violentos con las autoridades en muchas de las principales ciudades de EE.UU.

El domingo Hamilton utilizó las redes sociales para desafiar a "las más grandes estrellas" y específicamente a la gente de la industria del automovilismo a no guardar silencio sobre el tema del racismo, lo que provocó respuestas positivas de muchos de sus colegas pilotos y de su propio equipo de Mercedes. Hamilton ha sido ampliamente elogiado por hablar.

En un nuevo post en las redes sociales este martes, el piloto británico describió lo emocional que ha sido esta semana para él, y expresó su frustración por la necesidad de una protesta pública para que el oficial de policía de Minneapolis Derek Chauvin fuera arrestado y acusado del asesinato de Floyd.

"Esta semana que pasó ha sido tan oscura, que no he podido mantener mis emociones", escribió. "He sentido tanta rabia, tristeza e incredulidad en lo que mis ojos han visto".

"Me siento completamente abrumado por la rabia al ver tan flagrante desprecio por las vidas de nuestra gente. La injusticia que estamos viendo a nuestros hermanos y hermanas en todo el mundo una y otra vez es repugnante, y DEBE parar".

"Mucha gente parece sorprendida, pero para nosotros, desafortunadamente, no es sorprendente. Aquellos de nosotros que somos negros, morenos o intermedios lo vemos todos los días y no deberíamos tener que sentirnos como si hubiéramos nacido culpables, no pertenecemos o tememos por nuestras vidas por el color de nuestra piel".

"Will Smith lo dijo mejor: el racismo no está empeorando, está siendo filmado. Sólo ahora que el mundo está tan bien equipado con cámaras, este tema ha podido salir a la luz de una manera tan grande".

Continuó: "Sólo cuando hay disturbios y gritos de justicia los poderes que se derrumban, pero para entonces es demasiado tarde y no se ha hecho lo suficiente".

"Se necesitaron cientos de miles de quejas de personas y edificios quemados antes de que los funcionarios reaccionaran y decidieran arrestar a Derek Chauvin por asesinato, y eso es triste".

"Desafortunadamente, Estados Unidos no es el único lugar donde vive el racismo y seguimos fallando como humanos cuando no podemos defender lo que es correcto. Por favor, no te sientes en silencio, no importa el color de tu piel. Las vidas negras importan".

Este martes la F1 agregó su voz, señalando en un post de Twitter que la organización está "con todos los que luchan contra el racismo en cualquier forma".

"Estamos con ustedes, y con toda la gente en la lucha contra el racismo", agrega la publicación. "Es un mal del que ningún deporte o sociedad es realmente inmune. Y sólo juntos podemos oponernos a él y erradicarlo. Juntos somos más fuertes".