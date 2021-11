Hamilton se siente "más en forma que nunca" tras ganar en Qatar

Saliendo desde la pole position y con su máximo rival séptimo después de una sanción de última hora, la carrera prometía ser tranquila y sencilla para Lewis Hamilton y así fue. El piloto británico gestionó de principio a fin la competencia y consiguió su segunda victoria consecutiva.

Desde los primeros metros, Hamilton abrió hueco gracias a su gran ritmo y también debido a la pelea que Pierre Gasly y Fernando Alonso tenían por detrás luchando por una segunda plaza muy atípica para ellos.

Cuando Max Verstappen remontó y consiguió llegar a la segunda posición, Hamilton ya había abierto suficiente hueco y en ningún momento sufrió el asedio del piloto neerlandés, de hecho, gestionó la carrera sin ningún problema, al contrario que su compañero Valtteri Bottas que sí tuvo que presionar y acabó abandonando tras un pinchazo inesperado.

Nada más terminar la carrera y analizando lo sucedido en pista, el #44 reconoció que la victoria fue sencilla y que en ningún momento peligró su primer puesto.

"Sí, fue bastante sencillo. Fue una carrera en solitario. Por supuesto, disfruto más de esas carreras en las que estás luchando. Pero hoy necesitábamos estos puntos. Así que creo que es un trabajo realmente sólido del equipo".

"Quiero ver la repetición de la carrera para ver qué pasó detrás de mí. No estoy muy seguro de por qué reventaron algunos neumáticos, estoy seguro de que fue culpa de los pianos", añadió un extrañado Hamilton a raíz de los varios reventones que hubo hacia el final de la carrera.

Con esta victoria, el de Mercedes reduce su desventaja con Verstappen en seis puntos más y se acerca al final de la temporada en un estado de forma inmejorable.

"Estoy muy, muy agradecido por estos puntos. Está siendo un año muy duro. Así que llegar a este punto de la temporada y tener varias victorias consecutivas es una gran sensación, y nos pone en buena posición para las próximas dos".

"Se siente bien. Estoy muy, muy contento con el coche. Me siento en forma, más de lo que nunca me he sentido. Tengo ganas de que lleguen ya los dos siguientes", concluyó un más que motivado y satisfecho Hamilton.

Fotos de Lewis Hamilton en el GP de Qatar 2021 de F1:

