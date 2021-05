Por qué no tiene sentido decir que Leclerc chocó a propósito

Después de haber alcanzado el primer puesto en el clasificador tras la primera parte de la Q3, y consciente del riesgo de que pudiera ser desplazado hacia abajo a medida que otros coches podían bajar su tiempo, no había una forma más segura de "parar la cuenta" que llevar la sesión a una conclusión temprana.

Sin embargo, la realidad es que aunque Leclerc fue el mayor beneficiado de su incidente que motivó una bandera roja, es ciertamente un paso demasiado lejos pensar que golpeó las barreras de esa manera a propósito.

Porque al igual que los pilotos de carreras son jueces maestros a la hora de equilibrar los riesgos y las recompensas cuando se trata de rozar las barreras o competir con los rivales, también saben que destrozar tu coche deliberadamente al final de la clasificación es algo que sólo haría un lunático.

También lee: Leclerc mantiene la pole position para el GP de Mónaco

Esto es especialmente cierto en la época en la que no se pueden cambiar las cajas de cambio sin incurrir en una penalización en la parrilla, y cualquier choque medianamente fuerte contra las barreras arroja un potencial real de daños.

Por lo tanto, si Leclerc hubiera tenido la intención de detener la clasificación, ciertamente no se estrellaría en una sección de la pista en la que existe la posibilidad de un impacto lateral que las cajas de cambios de la F1 simplemente no pueden soportar.

Si Leclerc hubiera querido arruinar deliberadamente los intentos de clasificación de los coches que venían detrás, había muchas otras formas de hacerlo que no habrían requerido un gran choque.

Ni siquiera habría necesitado una bandera roja, ya que una bandera doble amarilla es suficiente hoy en día para que los pilotos tengan que abortar sus vueltas rápidas.

Mónaco tiene un historial de pilotos que han tenido momentos mucho menos espectaculares que han acabado influyendo en la batalla por la pole.

Michael Schumacher, Ferrari 248 F1 Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

El más famoso fue en 2006, cuando Michael Schumacher, en circunstancias similares a las de ser el más rápido en ese momento, bloqueó una rueda en la entrada a la Rascasse y consiguió torpemente colocar su coche en una posición que echó por tierra las posibilidades de su principal rival, Fernando Alonso, de completar su vuelta.

Aunque Schumacher alegó su inocencia por haberlo hecho deliberadamente, los comisarios no le creyeron y fue enviado al fondo de la parrilla.

En 2014, Nico Rosberg causó polémica cuando tuvo un momento en la frenada de Mirabeau y terminó yéndose por la vía de escape, sacando las banderas amarillas.

Su rival Lewis Hamilton, que estaba detrás de él en la pista, tuvo que levantar el pie e inmediatamente sospechó de juego sucio, diciendo al muro de boxes de Mercedes por la radio del equipo que era "muy bueno" por parte de Rosberg haber hecho eso para asegurar la pole.

Los comisarios de la FIA investigaron el incidente pero, tras examinar la telemetría y las imágenes de video, dieron el visto bueno a Rosberg al no encontrar nada que hiciera sospechar de juego sucio.

Para Leclerc, si hubiera habido una decisión de una fracción de segundo para hacer algo nefasto, entonces un bloqueo y un derrape a baja velocidad por una vía de escape o un roce con las barreras, habría sido lo más obvio.

Destrozar la suspensión y enfrentarse al peligro real de perder la pole position gracias a una penalización de la caja de cambios no es algo que se elija hacer.

Max Verstappen, que reconoció que estaba en una vuelta capaz de lograr la pole antes de que saliera la bandera roja, no vio motivos para sospechar de un juego sucio por parte de Leclerc.

El piloto de Red Bull dijo: "Creo que hay una diferencia cuando un tipo comete un error y golpea el muro, o lo hace intencionadamente. Creo que si Charles hubiera aparcado con el alerón delantero roto, sería otra historia".

El propio Leclerc coincidió en que si hubiera querido hacer algo para que saliera la bandera roja, no hubiera sido un choque a gran velocidad.

"Puedo decir que si lo hubiera hecho a propósito, lo habría hecho de forma mucho más inteligente y no habría ido a toda velocidad contra (la barrera) y arriesgándome a romper la caja de cambios", dijo. "Así que no, definitivamente no fue a propósito".

Este domingo al mediodía de Mónaco, finalmente Ferrari confirmó que la caja de cambios de Leclerc no presenta problemas y el monegasco podrá iniciar su carrera de casa desde la pole position.

Galería: Las mejores fotos del Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1

Haz clic en las flechas para pasar las imágenes

Mick Schumacher, Haas VF-21 choca en la FP3 1 / 31 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41 2 / 31 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M 3 / 31 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M 4 / 31 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images El coche dañado de Mick Schumacher, Haas VF-21, en una grúa 5 / 31 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B 6 / 31 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Los oficiales de pista asisten a Mick Schumacher, Haas VF-21, tras su accidente en la FP3 7 / 31 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M 8 / 31 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Mick Schumacher, Haas F1, vuelve a pits en el coche médico tras su accidente en la FP3 9 / 31 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images El actor Tom Holland en el paddock 10 / 31 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 11 / 31 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Nikita Mazepin, Haas F1 12 / 31 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR21 13 / 31 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12 14 / 31 Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 15 / 31 Foto de: Erik Junius Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M 16 / 31 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Apoyo para Charles Leclerc, Ferrari 17 / 31 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B 18 / 31 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 19 / 31 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41 20 / 31 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes, con los ingenieros 21 / 31 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Ganador de la pole, Charles Leclerc, de Ferrari, y Max Verstappen, de Red Bull Racing, en el Parc Ferme 22 / 31 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes en un scooter 23 / 31 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 24 / 31 Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images Fans watch as Charles Leclerc, Ferrari SF21, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 25 / 31 Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12 26 / 31 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Los oficiales de pista retiran el monoplaza de Nicholas Latifi, Williams FW43B, del circuito 27 / 31 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF21, choca al final de la clasificación 28 / 31 Foto de: Jean Petin / Motorsport Images Ganador de la pole Charles Leclerc, Ferrari 29 / 31 Foto de: FIA Pool Charles Leclerc, Ferrari, con el premio Pirelli Pole Position 30 / 31 Foto de: FIA Pool Charles Leclerc, Ferrari, con el premio Pirelli Pole Position 31 / 31 Foto de: FIA Pool

compartidos