Leclerc: "La Ferrari se siente muy bien comparada con Imola 2020"

El mejor tiempo eliminado, un fallo por la mañana y un error que envió a la Ferrari de Leclerc al muro. Tres ingredientes que difícilmente sugieren un buen día. En cambio, el equipo italiano y el piloto monegasco terminaron el viernes en Imola, sede del Gran Premio de Fórmula 1 de Emilia Romagna, con buenas sensaciones.

"Hoy hay muchos aspectos positivos. No fue un día fácil, pero el rendimiento fue muy bueno. No pudimos completar la primera práctica por un pequeño problema, pero luego el coche nos dio una respuesta excelente".

"En la segunda práctica hemos sido muy competitivos, aunque desgraciadamente han anulado mi mejor tiempo por sobrepasar los límites de la pista en la curva 9. Lo más importante será no repetir ese error en la clasificación. Tenía buenas sensaciones tanto en la vuelta rápida como en el ritmo de carrera".

A tres minutos del final del segundo entrenamiento, Leclerc perdió el control de su SF21 en medio de un simulacro de carrera con neumáticos medios y acabó estrellándose contra las barreras en la segunda curva de Rivazza. "Desgraciadamente, he cometido un error en la última curva y me he ido contra el muro. Pero mejor hacerlo ahora que en la carrera".

Leclerc admitió que el crecimiento de Ferrari este fin de semana se debe al tipo de pista, en la que la SF21 es capaz de adaptarse mejor, pero también a las temperaturas más frescas, que permiten al coche italiano hacer trabajar mejor los neumáticos, llevándolos a la ventana ideal de uso.

"Seguro que nuestro rendimiento ha mejorado gracias al tipo de circuito en el que estamos y también a las temperaturas, que son más frescas que en Bahréin. La SF21 sigue siendo la mismo, no ha cambiado nada. Pero la sensación que da el coche en estas condiciones es mucho mejor".

"Este fin de semana el coche se siente muy bien en comparación con el año pasado. Este fin de semana hemos notado mucho mejor agarre y equilibrio que el que daba la SF1000. Eso me da mucha más confianza en el coche y estoy deseando que llegue mañana".

Galería: Las fotos del accidente de Charles Leclerc en la FP2 de Imola

